Organizátori MMM evidujú veľký záujem, venovaný bude Zátopkovi

Košice 15. júna (TASR) - Prvá októbrová nedeľa bude v Košiciach opäť patriť Medzinárodnému maratónu mieru (MMM). Organizátori evidujú výrazný medziročný nárast prihlásených a ďalším záujemcom odporúčajú neváhať s podaním prihlášky. Pripravených bude viacero sprievodných podujatí a projektov vrátane tradičného "Po stopách maratónskych legiend," v rámci ktorého si organizátori spomenú na legendárneho Emila Zátopka.Prihlášku na 94. ročník najstaršieho maratónu v Európe odoslalo už viac ako päťtisíc záujemcov, čo je medziročný nárast o 40%.poznamenal riaditeľ MMM Branislav Koniar. Za jeden z dôvodov enormného záujmu o košický maratón považuje aj prezentácie na akciách v Prahe, Bratislave, Budapešti, Krakove, Londýne a Enschede.Jednou z noviniek 94. ročníka by mala byť aj skutočnosť, že MMM bude tzv. Národným športovým projektom.V stredu 4. októbra uplynie presne 20 rokov od MS IAAF v polmaratóne, ktoré sa konali práve v Košiciach. Dodnes je to jediný svetový atletický šampionát konaný na Slovensku. V Košiciach malo vtedy svojich reprezentantov 45 krajín a medzi hosťami bol prítomný aj vtedajší šéf IAAF Primo Nebiolo. Toho medzičasom nahradil Sebastian Coe a práve on dostal pozvánku na MMM. Dvojnásobný olympijský víťaz a držiteľ 11 svetových rekordov je na čele IAAF od roku 2015.uviedol Koniar.K MMMM už neodmysliteľne patrí viacero projektov. Jedným z nich je "Po stopách maratónskych legiend." Od roku 2006 je venovaný velikánom svetového maratónu spätým s Košicami. Inak tomu nebude ani tentoraz a dvanástou osobnosťou, ktorú si organizátori pripomenú prostredníctvom tohto programu, bude Emil Zátopek. Štvornásobný olympijský víťaz bude po Pavlovi Kantorekovi druhým atlétom z Československa v projekte.uviedol Koniar.Už tradičným júnovým "predjedlom" k októbrovému MMM býva polmaratón Košice-Seňa. Práve obrátka v Seni bola dlhé roky neodmysliteľnou súčasťou MMM.poznamenal Koniar.