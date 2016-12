Organizátori OH 2020 v Tokiu po kritike MOV znížili rozpočet

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Tokio 21. decembra (TASR) - Organizátori OH 2020 v Tokiu znížili plánovaný rozpočet podujatia na sumu, ktorá momentálne predstavuje 14,5 miliardy amerických dolárov. Ešte zhruba pred mesiacom pritom japonskí usporiadatelia počítali s 20 miliardami USD, čo sa však stretlo s negatívnou odozvou medzi predstaviteľmi Medzinárodného olympijského výboru (MOV).Tí sa obávali, žerozpočet by odradil od organizovania najväčšieho športového sviatku ďalších záujemcov. Organizátori hier v Tokiu ešte hľadajú možnosti, ako ušetriť a znížiť plánovaný rozpočet, do ktorého nie sú započítané náklady na bezpečnosť a dopravu.