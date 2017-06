Organizátori protikorupčného pochodu chcú očistiť kontrolné mechanizmy

Na archívnej snímke účastníci pochodu proti korupcii na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave 18. apríla 2017. Pochod zorganizovali študenti, ktorí okrem iného požadajú odstúpenie ministra vnútra R. Kaliňáka, policajného prezidenta T. Gašpara a prešetrenie káuz Gorila a Bašternák. Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Bratislava 4. júna (TASR) – Aj druhý veľký protikorupčný pochod bude apolitický, nevystúpia na ňom žiadni politici. Na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave to uviedli jeho organizátori." uviedol Dávid Straka dôvod pochodu. Zároveň zdôraznil, že by chceli, aby štátne inštitúcie ako prokuratúra, polícia či súdy, ktoré majú na starosti boj proti korupcii, pracovali v súlade so zákonom. "" zdôraznil.Organizátorka Marta Špaková spresnila, že druhý veľký protikorupčný pochod sa uskutoční v pondelok (5.6.) o 17.00 h v Bratislave. "" uviedla, pričom program by nemal trvať dlhšie ako hodinu.Pochod bude v pondelok prebiehať aj v Košiciach, začne sa podľa Róberta Martina Hudeca na Hlavnej ulici. "" uviedol.Petícia zahŕňa podľa ďalšieho organizátora Tomáša Popoviča hlavné požiadavky - aby Národná rada (NR) SR zaradila do programu bod, v ktorom sa bude hlasovať o vyslovení nedôvery ministrovi vnútra SR Robertovi Kaliňákovi (Smer-SD), odchod špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, a aby organizátori mohli za ľudí, ktorých reprezentujú, vystúpiť v pléne NR SR a vysvetliť dôvod spísania petície.Organizátori by chceli vyzbierať viac ako 100.000 podpisov, aby sa petíciou začala zaoberať NR SR. "" uzavrel Hudec.