Organizátori protikorupčných pochodov sa chcú stretnúť s premiérom

Na archívnej snímke účastníci protestu proti korupcii v Košiciach 5. júna 2017. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. septembra (TASR) - Študenti stredných a vysokých škôl, ktorí zorganizovali doposiaľ tri protikorupčné pochody, žiadajú premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o stretnutie. Svoju žiadosť dnes odniesli priamo do podateľne Úradu vlády SR. Študenti totiž neveria, že snaha predsedu vlády bojovať s korupciou je úprimná, pokiaľ vo svojej funkcii naďalej zotrvá minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD), policajný prezident Tibor Gašpar či špeciálny prokurátor Dušan Kováčik.Študenti taktiež nerozumejú, prečo Fico pri krokoch boja proti korupcii ignoruje požiadavky desiatok tisíc ľudí, no v iných prípadoch vie konať už pri náznaku podozrenia.povedal jeden z organizátorov pochodov Róbert Martin Hudec. Od predsedu vlády chcú študenti počuť, akým spôsobom mieni bojovať proti korupcii.Študent Dávid Straka, ktorý taktiež stojí za protikorupčnými pochodmi, dúfa, že premiér ich žiadosti o stretnutie vyhovie a budú s ním môcť viesť konštruktívnu debatu o tom, čo chce s požiadavkami študentov robiť a či bude naďalej ignorovať tisíce ľudí, ktorí sa na pochodoch zúčastňujú.povedal Straka.Pod protikorupčnú petíciu sa podľa študentov doteraz podpísalo okolo 75.000 ľudí.podotkol Róbert Martin Hudec. V poradí tretí protikorupčný pochod sa konal v pondelok (25.9.) v Bratislave.Premiér v ten istý deň povedal, že víta záujem mladých ľudí o veci verejné a je pripravený vytvárať im vhodné podmienky na prehlbovanie tohto záujmu. Skupine študentov ponúka školenie na Medzinárodnej protikorupčnej akadémii so sídlom v Rakúsku. V piatok (22.9.) na stretnutí s dekanom tejto akadémie Martinom Kreutnerom v rakúskom Laxenburgu oznámil, že na Slovensku vznikne s vysokou pravdepodobnosťou Úrad na ochranu verejného záujmu, ktorý bude ochraňovať ľudí, pripravených bojovať proti korupcii.Podľa Fica nie je vylúčené ani prijatie nového ústavného zákona o preukazovaní pôvodu majetku. S Kreutnerom podpísal memorandum o spolupráci v boji proti korupcii. Premiér informoval, že momentálne je už vyčlenená suma 200.000 eur, ktorá sa má využiť na organizovanie kurzov s protikorupčnou tematikou.