Organizátori Rely Dakar zrušili z dôvodu zosuvu pôdy 9. etapu

Buenos Aires 11. januára (TASR) - Organizátori Rely Dakar 2017 zrušili 9. etapu prestížneho motoristického podujatia, ktorá mala v stredu viesť argentínskym územím zo Salty do strediska Chilecito (spolu 977 km).Dôvodom je masívny zosuv pôdy pri meste Volcan. Postihnutá oblasť leží 40 km severne od mesta Jujuy a 160 km od Salty. Argentínske úrady informovali o obetiach na životoch a rozsiahlych škodách na majetku.Organizátori uviedli, že do postihnutej oblasti poslali všetky lekárske tímy, ktoré mali k dispozícii. Pre nepriazeň počasia sa tímy v utorok nedostali do bivakov. Pretekári sa v priebehu stredy presunú alternatívnymi cestami do Chilecita, kde by mala vo štvrtok odštartovať 10. etapa s cieľom v San Juane.