Orgazinátori olympiády v Riu žiadajú finančnú pomoc na pokrytie dlhov

Na snímke nápis Rio 2016 5. augusta 2016 v brazílskom Riu de Janeiro. Letné olympijské hry v brazílskom Riu de Janeiro sa konali od 5. augusta do 21. augusta 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rio de Janeiro 5. júla (TASR) - Organizátori olympijských hier 2016 v Riu de Janeiro žiadajú od Medzinárodného olympijského výboru (MOV) finančnú pomoc vo výške asi 40 miliónov amerických dolárov, aby vykryli dlhy voči veriteľom.Šéf organizačného výboru OH 2016 Mario Andrada informoval, že ich čaká stretnutie so zástupcami MOV vo Švajčiarsku, ktoré by mohlo pomôcť k tomu, aby vláda splatila dlhy. Dlhy z organizovania OH totiž musia splatiť organizátorské mestá, resp. krajina.Hry v Riu poznačili organizačné problémy a priemerná návštevnosť v čase, keď krajinou zmietala séria korupčných škandálov a najväčšia recesia za niekoľko uplynulých dekád. Informovala agentúra AP.