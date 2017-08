Originálna aktivita študentov v bratislavských uliciach

Foto: #HuggingspotBA Foto: #HuggingspotBA

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. augusta (OTS) - Skupina študentov sa rozhodla zrealizovať projekt, ktorý má šíriť lásku a priateľstvo medzi ľuďmi. V Bratislave vzniklo 30 “Hugging Spotov”, ktoré sú náhodne umiestnené od River Parku až po Most SNP. Myšlienka je jednoduchá, ale posolstvo, ktoré nesie je hlboké.“Hugging spoty” sú miesta na nábreží, ktoré majú ľudí motivovať k tomu, aby sa objímali a šírili medzi sebou lásku. V dnešnej dobe sa totiž viac pozornosti venuje negatívnym témam, ako sú nepokoje a teroristické útoky, než pozitívnym myšlienkam. Práve preto vznikol tento nápad. Aby vrátil priateľstvo a lásku do ulíc!Ako sa dá takéto špeciálne “objímacie” miesto spoznať? Stačí, keď sa ľudia budú pozerať na chodník, keď pôjdu po promenáde smerom od Riverparku po Most SNP. Na zemi nájdu kruh, v ktorom je vyznačený nápis “HUGGING SPOT”. Miesto je ľahko viditeľné a je ťažké ho prehliadnuť.Projekt je úplne prvým svojho druhu na Slovensku. Podobnou pozitívnou aktivitou síce bolo, keď skupinky ľudí chodili po meste s nápisom “FREE HUGS” a objímali ľudí, no tento nový projekt sa snaží byť trochu viac spontánny a menej silený. Ľudia sa môžu objímať s blízkou osobou, ale aj s náhodným okoloidúcim podľa nálady.Projekt je veľmi ekologický a berie ohľad na životné prostredie. Zaujímavý je preto najmä spôsob, akým vznikli tieto miesta. Ide o špeciálny druh reklamy, keď sa konkrétne logo alebo slogan zobrazuje na chodníky tak, že sa miesto vyčistí vysokotlakovým čističom.“Hugging spoty” sú teda v skutočnosti len “umyté” miesta na chodníkoch. Vďaka tomu reklama nešpatí okolie, nezasahuje do okolitého prostredia a najmä nie je trvalá. Po čase sa totiž chodník zašpiní a hugging spoty zmiznú. Preto treba vyjsť do ulíc čo najrýchlejšie!” tvrdí študentka Zuzka, ktorá stojí za touto iniciatívou.,” dodáva ZuzkaA aké majú študenti plány do budúcnosti? Obyvatelia Bratislavy sa môžu čoskoro tešiť na ďalšie podobné dobročinné aktivity v uliciach mesta. Študenti majú super nápady a už sa nevedia dočkať ich realizácie. Detaily si však zatiaľ nechávajú pre seba.Ľudia, ktorých projekt osloví, môžu túto skvelú myšlienku podporiť tak, že zverejnia fotografiu objatia na sociálnych sieťach s hashtagom #HuggingspotBA.