Originálny dizajn plechoviek piva Šariš milujú obchodníci, jedinečnú chuť zas svetoví odborníci

Fenomenálny dizajn

Výšivky si zamilovali aj obchodníci

BRATISLAVA 18. júna (WBN/PR) -Nie len na Slovensku vedia, že Šariš Zlatá 12% chutí nenormálne dobre. Jej chuť ocenilo 70 zahraničných expertov z celého sveta.Novej receptúre Zlatej 12-tky podľahli odborníci na medzinárodnej súťaži Monde Selection 2018 v Belgicku, kde v obrovskej konkurencií pív slovenská Šariš Zlatá 12 % spečatila svoj medzinárodný úspech striebornou medailou.Poklad Východu triumfoval aj na dvanástom ročníku prestížnej degustačnej súťaže Slovenská pivná korunka 2018. V kategórii svetlých filtrovaných pív do 12% obsadil striebornú priečku.„Dobré a kvalitné pivo má byť nielen o výnimočnej chuti, ale aj o prvotriednej kvalite surovín, z ktorých je vyrábané. Práve na súlade týchto dvoch atribútov si Pivovar Šariš zakladá najviac. Veľmi nás teší, že výnimočnosť nášho piva, ktorú oceňujú najmä zákazníci, potvrdila aj odborná porota, a to nie len doma, ale aj v zahraničí,“ uviedol šarišský sladovnícky majster Ján Čerkala.Záujem odborníkov a verejnosti však nevzbudila len jedinečná chuť s iskrou, ale aj unikátny folklórny dizajn plechoviek, ktorý sa stal doslova fenoménom.Šariš ako hrdý partner slovenského folklóru stavil na krásu tradičnej ľudovej výšivky, ktorá pochádza z krojov zo šiestich rázovitých obcí východného Slovenska. Nevybral si ju pritom len náhodou. To, že korene tradičnej výšivky majú svoj odraz aj v súčasnosti, potvrdzuje aj sociologička Silvia Porubänová.Podľa nej sa návrat k národným, regionálnym i lokálnym tradíciám stal celosvetovým trendom. „Znovu objavovanie folklóru na Slovensku je priam fenoménom. Svoj odraz nachádza v móde, dizajne, jedle či nápojoch. Spojenie dizajnu obľúbeného piva s typickou krásou výšivky je tak moderné a IN,“ zhodnotila odborníčka.Unikátnosť nových plechoviek si pritom neuvedomujú len odborníci, ale aj obchodníci. Ich reakcia na pivo oceňované po celom svete a odeté v unikátnom šate na seba nenechala dlho čakať.Limitovaná edícia plechoviek Šariš 10 % a Šariš Zlatá 12 % s motívmi výšiviek behom pár týždňov doslova zmizla zo skladov pivovaru a v obchodoch je po nich veľký dopyt.„Veľmi pozitívna reakcia obchodníkov na našu folklórnu limitovanú edíciu svedčí o tom, že folklór patrí medzi najväčšie trendy súčasnosti a sme radi, že sa Slováci vracajú ku svojim koreňom a tradíciám i skrze značku Šariš.“ uzavrel brand manažér značky Šariš Martin Stanko.