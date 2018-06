Originálny duatlonový turnaj v Bratislave spojil šach a beh

Na snímke súťažiaci pri šachových partiách. Foto: TASR/Marián Holubčík Foto: TASR/Marián Holubčík

Na snímke vľavo s číslom 2 celkový víťaz Oliver Špaček z ŠK Osuské počas bežeckej časti súťaže. Foto: TASR/Marián Holubčík Foto: TASR/Marián Holubčík

Bratislava 23. júna (TASR) – Netradičné spojenie duševného a fyzického športu ponúkol sobotňajší prvý ročník súťaže Run and Chess na bratislavskej Kuchajde. V šachovom päťkolovom turnaji museli účastníci pred začiatkom partií zabehnúť 1,5-kilometrový okruh okolo jazera. Takéto podujatie sa na Slovensku konalo prvýkrát a organizátori nemajú vedomosť o tom, že by sa vôbec niekde predtým uskutočnilo.Na každú šachovú partiu mal každý zo súťažiacich vymeraných desať minút. Kto dobehol k partii skôr, stlačil súperovi šachové hodiny. Pre úspešný výsledok tak musel byť dobrý šachista aj zdatným bežcom, keďže inak mal v hre časový hendikep.Myšlienka originálneho duatlonu napadla nadšeného šachistu a bežca Martina Hunčára, ktorý má odbehnutých niekoľko maratónov.povedal pre TASR.Podujatie sa konalo pre beh v priaznivom počasí, šachy sa hrali na terase miestnej reštaurácie. Súťaž prilákala celkovo 34 šachistov a bežcov, a to nielen zo Slovenska, ale aj Anglicka a Rumunska, vrátane držiteľov medzinárodných šachových titulov. Napokon zvíťazil Oliver Špaček zo Šachového klubu Osuské so 4,5 bodmi. Druhý skončil Dušan Schwarz z ŠK Modra 4,5 b a tretí medzinárodný veľmajster Martin Mrva 4,0 b z klubu Šachy Reinter. V ženskej kategórii bola najlepšia medzinárodná majsterka Alena Mrvová (3,5 b), medzi seniormi Štefan Ďurovka (3 b) a medzi deťmi do 12 rokov Hana Krákorová (2,5 b).zhodnotil celkový víťaz 19-ročný Oliver Špaček.Podľa organizátorov zo šachového klubu Doprastav Bratislava sa podujatie vydarilo a účastníci boli spokojní.skonštatoval Hunčár.