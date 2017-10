Orkán napáchal na severe Nemecka značné škody

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 29. októbra (TASR) - Severom Nemecka sa v nedeľu dopoludnia v sprievode silného vetra a miestami aj výdatných zrážok prehnal orkán Herwart. Zatiaľ neboli hlásené žiadne obete na životoch, informovali nemecké médiá.Nemecké železnice zastavili kvôli popadaným stromom a poškodeným trakčným vedeniam prevádzku na mnohých miestach krajiny. Vlaková doprava je v severnom a strednom Nemecku momentálne ochromená. Týka sa to spolkových krajín Šlezvicko-Holštajnsko, Dolné Sasko, Hamburg, Meklenbursko-Predpomoransko, Sasko, Sasko-Anhaltsko a Durínsko.Vlaky nepremávajú okrem iného na tratiach Hannover-Brémy, Berlín-Hamburg, Dortmund-Hamburg, Hamburg-Kiel, Hamburg-Westerland či Berlín-Lipsko.Aktuálne informácie odporúčajú železnice sledovať na svojich webových stránkach. Náhradná autobusová doprava väčšinou nebola zavedená z dôvodu nepriaznivého počasia.Premávku svojich vlakov výrazne obmedzili aj spoločnosti Metronom, Erixx a Enno.Orkán narobil problémy napríklad v Hamburgu, kde museli hasiči do nedeľňajšieho rána zasahovať viac ako 550-krát. V tamojšom prístave sa rieka Labe vyliala z brehov a hrozí zatopenie podzemnej garáže v blízkosti Labskej filharmónie. Uzatvorený je Rybí trh (Fischmarkt), ako aj príjazdy do štvrte HafenCity. Keďže sa nepodarilo včas zatvoriť niektoré stavidlá, voda zatopila viaceré obytné budovy a sklady.V Meklenbursku-Predpomoransku narobili najväčšie problémy stromy, ktoré popadali na železničné trate, domy a autá.Zatiaľ čo v Brandenbursku bola noc pokojná a vietor sa rozfúkal až ráno, v nemeckej metropole Berlín vyhlásili tamojší hasiči kvôli rozsiahlym škodám mimoriadny stav. Medzi 04.00 h a 10.00 h museli zasahovať asi 300-krát. Do služby boli preto povolaní všetci dobrovoľní hasiči.Vo zvyšných spolkových krajinách bola situácia s počasím pokojná.Očakáva sa, že orkán Herwart nenarobí v Nemecku také škody ako začiatkom októbra jeho predchodca Xavier, ktorý si vyžiadal sedem mŕtvych. Dôvodom je aj pokročilá jeseň, takže napríklad stromy majú menej lístia, do ktorého by sa mohol oprieť silný vietor.