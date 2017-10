Orkán si v Poľsku vyžiadal dve obete a spôsobil rozsiahle škody

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 29. októbra (TASR) - Najmenej dvaja ľudia zahynuli a šesť utrpelo zranenia v nedeľu v Poľsku, ktoré zasiahol orkán Grzegorz. Hasiči do skorých popoludňajších hodín zasahovali viac ako 3440-krát, informovala spravodajská televízia TVN24.Prvou obeťou počasia je vodič, ktorý pri obci Siemidarżno so svojím vozidlom narazil do konárov ležiacich na ceste. Druhá tragická udalosť sa stala Opolskom vojvodstve, kde na idúce auto spadol strom. Vozidlo následne zišlo z cesty a narazilo do domu. Ďalšia osoba v aute bola vážne zranená.Najviac zásahov mali hasiči v troch vojvodstvách - Dolnosliezskom (1172), Sliezskom (484) a Veľkopoľskom (320). Najčastejšie odstraňovali spadnuté stromy a pomáhali pri zaisťovaní stoviek poškodených budov vrátane 407 domov a 115 obchodov.Bez elektriny zostalo v Poľsku takmer 300.000 ľudí, najviac (104.000) v Dolnosliezskom vojvodstve.Hasiči tiež odčerpávali vodu z niekoľkých desiatok zaplavených budov.Vo Vysokých Tatrách vyhlásila poľská horská služba prvý raz v tejto sezóne druhý stupeň lavínového nebezpečenstva. Vietor vo vysokých polohách hôr dosahoval rýchlosť viac ako 100 kilometrov za hodinu. Najsilnejšie nárazy boli v nedeľu hlásené z pohraničnej Sněžky v Beskydách (180 km/h) a tatranského Kasprovho vrchu (108 km/h), z miest to sú Nowy Sacz (137 km/h), Vroclav (115 km/h) a Poznaň (104 km/h).Poľská horská služba upozorňuje, že podmienky na turistiku v Beskydách a Tatrách sú momentálne nevhodné.