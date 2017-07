Ornitologický tábor v Sennom chce je prispieť k ochrane vtáčích území

Ilustraččná fotografia. Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Senné 11. júla (TASR) – Letný dobrovoľnícky ornitologický tábor v Sennom v Michalovskom okrese sa v tomto roku uskutoční od 26. do 30. júla. Informoval o tom Matej Repel zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko.Cieľom ochranárskeho tábora v najvýznamnejších chránených vtáčích územiach pre vodné vtáctvo na Slovensku – Medzibodrožie a Senianske rybníky je prispieť k poznaniu ich avifauny, dobrovoľníckou prácou k ochrane území, ale aj k zachovaniu ich krás. Účastníci budú tiež pomáhať pri praktickom manažmente biotopov a údržbe turistickej infraštruktúry pre verejnosť. Skrášliť by mali okolie Avescentra, ktoré slúži ako stredisko pre stretnutia a aktivity vo Vtáčom raji, starať sa budú aj o farmu a gazdovstvo.Tábor je určený pre ľudí od 15 rokov. Ubytovanie je podľa Repela bezplatné, treba si so sebou priniesť spací vak, pracovné oblečenie, karimatku, ale aj repelent. Bližšie informácie získajú záujemcovia na adrese chrasc@vtaky.sk alebo na telefónnom čísle 0915 139 426.Tábor sa koná v rámci projektov podporených Európskou komisiou a Ministerstvom životného prostredia SR.