Ošarpaný interiér a digitalizácia. Takto sa CDU propaguje v Berlíne

Berlín 23. septembra (TASR) – V niekdajšom obchodnom dome Jandorf v centre Berlína, kde v období NDR sídlil Ústav módneho návrhárstva, si Kresťanskodemokratická únia (CDÚ) kancelárky Angely Merkelovej pred tohtoročnými voľbami do Spolkového snemu zriadila propagačné centrum s jazykolomným názvom #fedidwgugl-Haus. Usmievajúca sa kancelárka z letáku pozýva na prezretie siHistorická budova mierne zarazí oknami polepenými do nemeckej trikolóry a jej odtieňov, ktoré CDU – inak tradične "čierna" strana – používa vo volebnej kampani. Hneď pri vchode udrie do očí – ale i uší – obrovské plyšové srdce zavesené zo stropu stredovej haly, ktorého tlkot púšťaný zo zvukovej slučky symbolizuje pulzovanie nemeckého hospodárstva. Tepny, ktoré z neho vychádzajú, ukazujú na dve veľkoplošné obrazovky. Na nich sa CDU honosí ekonomickými výsledkami krajiny počas dvanásťročnej vlády Merkelovej.#fedidwgugl-Haus – ktorého názov je mimochodom zloženinou počiatočných písmen volebného sloganu kresťanských demokratov(Pre Nemecko, v ktorom dobre a radi žijeme) – stavil na ošarpanosť a moderné technológie. V jednom rohu niekdajšieho obchodného domu, v tom najlepšie osvietenom, kam to návštevníka akosi prirodzene ťahá, si nemožno nevšimnúť štylizovane ošarpané steny a ešte dezolátnejší strop. Rohu však kraľujú dva roboty – Dave a Emma – ako symboly prichádzajúcej éry digitalizácie.povedala pre TASR mladá žena s dvoma školopovinnými deťmi. Pripustila, že k CDU jej takýto počin nie príliš sedí, ale "toto spravili dobre".Po displeji s priloženým elektronickým perom kreslili predovšetkým deti. Stačilo nakresliť, chvíľu počkať a robot Dave – alebo masívna hydraulická ruka – sa rozhýbal. Spoza seba zodvihol z kôpky na zemi papierik, predložil ho Emme tak, aby mala pohodlie a tá naň pomalými ťahmi nakreslila obrázok z displeja. Vrtký Dave sa potom znova otočil a úhľadne prilepil papierik na stenu alebo okno.vysvetlil trochu nenápadný mladý muž s notebookom na stolčeku.Schodný program CDU si opäť získal najmä tých, ktorí ešte zopár volebných období nebudú môcť ísť k urnám, aj na druhej, temnejšej strane haly. Práve deti poskakovali pred čudesnou obrazovkou, ktorá fungovala ako zrkadlo, avšak prizerajúcemu sa namiesto hlavy vykreslila obrovský smajlík – usmievajúci sa alebo mračiaci sa, podľa výrazu tváre. Jeden postarší pán prizerajúci sa zobďaleč však vyzeral spokojne.povedal a vykročil smerom k displejom, kde hráč mohol jednoduchým klepaním po obrazovke ochraňovať školáčika pred nadávkami alebo planétu pred kybernetickými útokmi.Kým na prízemí, vrátaneobývačky postavenej z kartónových škatúľ, sa prechádzali asi dva tucty ľudí, poschodie domu predstavujúceho schodný program okrem dvoch či troch zablúdencov v sobotu popoludní – iba deň pred voľbami – zívalo prázdnotou.stálo na štítku na stene. Diskutovať však nemal kto.reagovala trochu rozpačito jedna z usporiadateliek stojaca na prízemí s kôpkou tričiek v náručí.