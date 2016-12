Oscar sa v januári presťahuje z Anglicka do Číny

Futbalista Chelsea Londýn Oscar Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 23. decembra (TASR) - Brazílsky futbalista Oscar v zimnom prestupovom období zamieri z londýnskej FC Chelsea do čínskeho klubu Šanghaj SIPG. Oba tímy sa už dohodli na podmienkach transferu, ktorého hodnota je približne 60 miliónov libier.Ofenzívny stredopoliar prišiel do Chelsea z Internacionalu v roku 2012 za 25 miliónov libier, v 203 stretnutiach si pripísal 38 gólov.citoval web BBC stanovisko anglického klubu. Oscar mal od októbra problémy zapracovať sa do zostavy trénera Antonia Conteho, v Šanghaji sa zíde s bývalým koučom "modrých" Andrem Villasom-Boasom.