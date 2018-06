Oscarová herečka Helen Hunt má narodeniny

Na snímke herečka Helen Hunt. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Los Angeles/Bratislava 15. júna (TASR) – Laureátka Oscara Helen Hunt predviedla svoje herecké umenie vo viacerých hollywoodskych filmoch. Do hlavných úloh ju obsadili aj legendárni režiséri ako James Brooks či Woody Allen. V piatok 15. júna má šarmantná herečka 55 rokov.Helen Hunt sa narodila 15. júna 1963 v americkom Los Angeles v rodine rešpektovaného režiséra, ktorý bol jej učiteľom herectva.V rebríčku magazínu People v roku 1998 skončila medzi 50 najkrajšími osobnosťami sveta. U nás sa stala známou z televízneho seriálu Mad About You (Som do teba blázon, 1992), ktorý vysielala aj Česká televízia. V roku 1999 získala za postavu v seriáli cenu Emmy za najlepšiu herečku.Herečka skúsila šťastie aj na Broadwayi v adaptácii Shakespearovho diela Twelth Night. Magazín Time sa o jej debute na doskách divadla vyjadril veľmi pochvalne. Vytvorila niekoľko pozoruhodných úloh aj v ďalších hollywoodskych filmoch ako The Waterdance (Druhá šanca, 1992) a Twister (1996).Jej príjemný a prirodzený herecký prejav si všimol režisér James L. Brooks a ponúkol jej hlavnú rolu po boku Jacka Nicholsona vo filme As Good as It Gets (Tak dobre ako sa len dá, 1997). Snímka bola komerčne veľmi úspešná a zožala i ovácie kritiky a niekoľko oscarových nominácií. Dva Oscary dokonca putovali hlavným predstaviteľom a tak sa Helen Huntová aj vďaka spolupráci s Jackom Nicholsonom ocitla medzi hollywoodskou hereckou smotánkou.Zažiarila aj v snímkach What Women Want (Po čom ženy túžia, 2000), Dr. T & the Women (Dr. T. a jeho ženy, 2000)či Pay It Forward (Pošli to ďalej, 2000).Ako držiteľov Oscarov Helen Hunt a Toma Hanksa obsadil režisér Robert Zemeckis do hlavných úloh vo filme Cast Away (Stroskotanec, 2000) v modernej verzii príbehu o Robinsonovi Crusoeovi. Dej sa tentoraz sústredil na ctižiadostivého muža, ktorý uviazol na neobývanom ostrove a snažil sa tu prežiť. Cestu mu skrížila Kelly, ktorú stvárnila Helen Huntová.Bláznivá komédia filmového mága Woodyho Allena The Curse of the Jade Scorpion (Prekliatie žltozeleného škorpióna, 2001) divákov milo prekvapila. V hlavnej úlohe si samotný Allen zahral poistného detektíva, ktorému kontruje Helen Huntová ako ambiciózna členka nového vedenia poisťovne. Obaja sa stanú obeťou kúzelníka Zoltána, ktorý ich počas svojho predstavenia zhypnotizuje a i po jeho skončení naďalej využíva na krádež šperkov.V roku 2012 sa herečka prijala rolu vo filme Soul Surfer (Surfistka). Medzi zaujímavosti snímky patrí, že Helen nemusela na zvládnutie samotnej role toľko trénovať, lebo už predtým bola odvážnou amatérskou surfistkou.V roku 2007 sa na plátna kín dostal režisérsky počin samotnej herečky, tragikomédia Then She Found Me (Konečne spolu). Na scenári filmu, ktorý vznikol podľa románovej predlohy Elinor Lipmanovej, pracovala Helen Huntová sedem rokov. Film je príbehom manželom opustenej učiteľky, ktorá sa zamiluje do otca jedného zo žiakov.Film The Sessions (Terapia, 2012), v ktorom Helen Hunt stvárnila hlavnú úlohu, získal v roku 2012 na 28. ročníku festivalu nezávislého filmu Sundance v USA špeciálnu cenu poroty za obsadenie.Mužmi obdivovaná kráska sa v júli 1999 vydala za svojho dlhoročného priateľa herca Hanka Azariu. Svadba bola len malou súkromnou slávnosťou v ich spoločnom dome v Los Angeles, na ktorú nepripustili žiadnych novinárov. Ich manželstvo však trvalo iba 1,5 roka. Huntovej ďalším životným partnerom sa stal scenárista a producent Matthew Carnahan, ktorému v máji 2004 porodila dcérku.