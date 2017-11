Oscarový film Obchod na korze má pomôcť cestovnému ruchu v Sabinove

Na screenshote z Youtube scénka z filmu Obchod na korze. Foto: Screenshot Youtube Foto: Screenshot Youtube

Sabinov 3. novembra (TASR) – Do utorka 7. novembra do 13. h môžu záujemcovia predkladať svoje ideové koncepty do autorskej súťaže pre tematickú trasu Obchod na Korze v Sabinove. Projekt má pomôcť cestovnému ruchu v meste. Architektonicko-ideovú súťaž vyhlásila Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Šariš spolu s mestom Sabinov.Informácia je zverejnená na webstránke mesta. Záujemcovia tu nájdu aj zoznam 19 stanovíšť, ktoré súvisia s oscarovým filmom Obchod na korze. Slávny film bol natočený v roku 1965 v Sabinove. Ku kritériám súťaže patrí zapracovanie minimálne desiatich miest z tohto zoznamu do navrhovanej tematickej trasy. Jednotlivé miesta zastavenia budú označené informačnými tabuľami o rozmeroch 1,5 x 0,7 metra. Na každom mieste zastavenia je potrebné navrhnúť spôsob prezentácie príbehu, ktorý súvisí s oceneným filmom.V zozname zastavení je na výber napr. Centrum na korze, holičstvo Jozefa Katza, Brtkova skrýša, jeho dom, pochod Hlinkovej gardy, múzeum ako väzenie, socha Oscara na námestí, zlatník Blumenfeld, trafikant Gejza, Grandhotel Bocian či samotný Obchod na korze Lautmann.Osadenie informačných tabúľ treba navrhnúť tak, aby sa nemuseli robiť výkopové práce. Víťaz súťaže získa finančnú odmenu.Súťažné návrhy treba adresovať na Mestský úrad v Sabinove alebo doručiť osobne do podateľne. Všetky podrobnejšie informácie sú zverejnené na internetovej stránke mesta.Film Obchod na korze vznikol na motívy novely spisovateľa Ladislava Grosmana. Ako prvý česko-slovenský film získal cenu americkej Akadémie filmových umení a vied za najlepší cudzojazyčný film v roku 1966. Režírovali ho Ján Kadár a Elmar Klos. V hlavných úlohách hrali Jozef Kroner ako arizátor Tóno Brtko a poľská herečka Ida Kamińska, ktorá stvárnila židovskú majiteľku obchodu Rozáliu Lautmannovú.