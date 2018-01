Oscarový filmový režisér Steven Soderbergh má 55 rokov

V roku 1963 sa narodil americký režisér a producent STEVEN SODERBERGH. Medzi jeho najznámejšie filmy patria: Sex, lži a video, Erin Brockovich, Traffic - Nadvláda gangov, alebo film Dannyho jedenástka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atlanta/Bratislava 14. januára (TASR) – Americký režisér a producent Steven Soderbergh bude mať v nedeľu 14. januára 55 rokov.Len máloktorý európsky či americký filmový tvorca sa dokáže tak dokonale pohybovať medzi komerciou a umeleckým filmovým experimentom ako Steven Soderbergh, držiteľ Oscara z roku 2000 za film Traffic (Traffic - Nadvláda gangov, 2000). Jeho dnes už kultový film Sex, lies and Videotape (Sex, lži a video, 1989) ocenili v roku 1989 na filmovom festivale vo francúzskom Cannes Zlatou palmou, ktorú získal ako druhý najmladší režisér v histórii.Uznanie fanúšikov seriálov, ale aj televíznych a filmových kritikov si vyslúžil jeho historický seriál The Knick (Knick: Lekári bez hraníc, 2014, 2015), ktorý sa odohráva v americkom New Yorku v roku 1900 a ústrednou témou sú lekári pracujúci v Knickerbocker Hospital a zavádzajúci v tom čase pokrokové liečebné a diagnostické metódy. Seriál bol nominovaný na Cenu Emmy.Steven Soderbergh sa narodil 14. januára 1963 v americkom meste Atlanta. V hlavnom a najväčšom meste amerického štátu Georgia žil do siedmich rokov, kedy sa jeho rodina pre pracovné povinnosti otca presťahovala do americkej Louisiany. V 15 rokoch patril k členom stredoškolskej filmovej spoločnosti, v ktorej sa venoval nakrúcaniu 16 milimetrových krátkych filmov. Po skončení strednej školy odišiel do amerického Los Angeles, kde pracoval ako filmový strihač v Hollywoode.Pozornosť si získal Soderbergh už svojím prvým veľkým projektom, hudobným dokumentom Yes: 9012 Live (1986), ktorý bol záznamom turné skupiny Yes. Po tomto nečakanom úspechu sa pustil do svojho filmového debutu Winston (1987), ktorý v roku 1989 prepracoval do filmu Sex, lži a video. Vďaka tomuto filmu a oceneniu Zlatá palma sa ako 20 ročný mladík zaradil medzi uznávaných filmových režisérov.V roku 1991 sa Soderbergh filmom Kafka, v ktorom sa v hlavnej úlohe predstavil Jeremy Irons, predstavil ako aj experimentálny filmár. Po ňom nasledovala pôsobivá a citlivá snímka King of the Hill z roku 1993. Ďalšie pochvaly hlavne od filmových kritikov dostal za filmy Gray's Anatomy (1996), Schizopolis (1996) a za experimentálnu snímku The Limey (Angličan, 1999).Prelomovým rokom v kariére Soderbergha bol rok 2000. Nielenže uviedol na filmový trh divácky úspešný film Erin Brokovich Erin Brokovichová), ale za film Traffic (Traffic - Nadvláda gangov) získal Oscara.Filmom Out of Sight (Zakázané ovocie, 1998) sa začala Soderberghova dlhoročná a úspešná spolupráca s americkým hercom Georgeom Clooneym, s ktorým založil producentskú spoločnosť Section Eight, ktorá je dcérskou firmou filmovej spoločnosti Warner Bros. Z ich spolupráce sa zrodili komerčne úspešné filmy Ocean's Eleven (Dannyho jedenástka, 2001), Ocean's Twelve (Dannyho dvanástka, 2004), Ocean's Thirteen (Dannyho trinástka, 2007), ale napríklad aj umelecky ambicióznejší film Solaris (2002). Vo všetkých filmoch hlavné postavy stvárnil George Clooney.Svoj nesporný režisérsky talent pretavil Soderbergh aj do životopisných filmov. O najznámejšom argentínskom revolucionárovi 20. storočia Che Guevarovi nakrútil dvojdielny film Che: Part One (Che Guevara: Revolúcia, 2008) a Che: Part Two (Che Guevara: Partizánska vojna, 2008), v ktorých sa v hlavnej úlohe predstavil americký herec Benicio del Toro.Život niekdajšieho úspešného amerického pianistu a zabávača Valetina Liberaca prerozprával vo filme Behind the Candelabra (Liberace!, 2013). Úlohu pianistu stvárnil Michael Douglas.Na rok 2018 pripravuje so spoločnosťou HBO televízny seriál Mosaic, do ktorého budú môcť diváci interaktívne zasahovať a filmový hororový triler Unsane.