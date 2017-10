Oscarový producent Weinstein obťažoval aj herečky Paltrow a Jolie

Angelina Jolie Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Los Angeles 11. októbra (TASR) - Dve z najmocnejších žien Hollywoodu zrejme definitívne spečatili osud amerického producenta Harveyho Weinsteina a prispeli k šokujúcemu pádu toho podnikateľského magnáta, uviedla dnes agentúra AP.Herečky Gwyneth Paltrowová a Angelina Jolieová vo svojich výpovediach uviedli, že v začiatkoch svojej kariéry boli aj ony vystavené Weinsteinovmu obťažovaniu. Výpovede hollywoodskych hviezd zverejnil denník The New York Times (NYT).uviedla podľa stanice BBC Jolieová v e-maile.Iba niekoľko hodín predtým noviny The New Yorker informovali, že Weinsteina obvinili zo znásilnenia tri ženy.Od minulotýždňového zverejnenia prvých výpovedí žien z prostredia amerického Hollywoodu, ktoré tvrdili, že ich producent oscarových filmov obťažoval, sa samotný Weinstein k celej záležitosti vôbec nevyjadril.Prezidentka lobistickej organizácie Ženy vo filme (Women in Film) upozornila, že to, či Weinsteinov pád povedie k zmysluplným zmenám v Hollywoode, sa ešte iba uvidí.Americký filmový producent Harvey Weinstein je podozrivý, že za uplynulých 30 rokov sexuálne obťažoval najmenej osem žien vrátane zamestnankýň svojej spoločnosti a známych herečiek.Zo sexuálneho obťažovania obvinili Weinsteina okrem iných žien aj herečky Ashley Juddová i Rose McGowanová. Weinstein im za ich ústretovosť sľuboval pomoc vo filmovej kariére.V dôsledku týchto odhalení v médiách si Weinstein, ktorý produkoval viacero filmov ocenených prestížnou cenou Oscar, vzal minulý týždeňaby získal časV nedeľu dostal Weinstein výpoveď z producentskej spoločnosti The Weinstein Company, ktorú spoluzakladal.