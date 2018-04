Osem z 10 osôb zavraždených pri útoku dodávkou v Kanade boli ženy

Policajti stoja pri zakrytom tele po tom, ako biela dodávka vrazila do chodcov na chodníku v Toronte 23. apríla 2018. Niektorí zo zranených ľudí ležiacich na chodníku nejavili známky života. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Toronto 28. apríla (TASR) - Počet zranených po útoku dodávkou, ktorého sa v pondelok v Toronte dopustil 25-ročný Alek Minassian stúpol zo 14 na 16. S odvolaním sa na kanadskú políciu o tom v piatok informovala agentúra AP.Agentúra Reuters zas priniesla informáciu, že polícia zverejnila mená desiatich ľudí, ktorí pri útoku na frekventovanej ulici zahynuli. Až osem z desiatich obetí boli ženy vo veku 22 až 94 rokov.Predstavitelia polície už predtým potvrdili, že medzi obeťami útoku boli prevažne ženy, avšak presné číslo až do piatku nezverejnili.Vyšetrovateľ Bryan Bott oznámil, že na základe zvýšenia počtu zranených počas útoku dodávkou plánuje prokuratúra popri obvineniach z desiatich vrážd prvého stupňa zvýšiť útočníkovi Minassianovi počet obvinení z pokusov o vraždu na 16, z pôvodných 13.Dvadsaťpäťročný útočník pravdepodobne patril do hnutia združujúce mužov, ktorí vinili ženy za svoju neschopnosť mať pohlavný styk alebo partnerský vzťah. Toto hnutie sa chápe ako extrémne mizogynistické.Minassian, obyvateľ torontského predmestia Richmond Hill, v pondelok okolo poludnia miestneho času vrážal s bielou dodávkou do chodcov na rušnej obchodnej ulici v severnej časti Toronta na úseku dlhom niekoľko sto metrov.