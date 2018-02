Osemročné gymnáziá v Bratislave by mohli prijať viac ako 5 % detí

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 7. februára (TASR) - Osemročné gymnáziá v Bratislavskom kraji by mohli prijať do prvých ročníkov viac ako päť percent detí. Kvótu z piatich na desať percent navrhuje zvýšiť poslanec Jaroslav Paška (SNS) k novele školského zákona z dielne jeho straníckych kolegov.Školy, ktoré prijímajú deti na základe overenia špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, by nemali mať žiadne percentuálne obmedzenie. Hovorí ďalej Paškov pozmeňujúci návrh. Opatrenia sa majú týkať iba nového školského roka 2018/2019.Ak by kvóta pre osemročné gymnáziá v Bratislave bola len päťpercentná, školy v hlavnom meste by to podľa Pašku veľmi poškodilo.uvádza Paška v pozmeňujúcom k návrhu.