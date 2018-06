Oslávenec Ďuriš schytal tortu do tváre, rád by zostal v Famaguste

Na snímke slovenský futbalista Michal Ďuriš, archívna snímka Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Ženeva 3. júna (TASR) - Útočník Michal Ďuriš oslávil prvého júna v kruhu spoluhráčov zo slovenskej futbalovej reprezentácie životné jubileum. K tridsiatym narodeninám, ktoré dovŕšil deň po štvrtkovej remíze 1:1 v Trnave s Holandskom, schytal tortu do tváre. Kolegov by na oplátku rád obdaroval gólovýmdo siete Maroka v pondelňajšom prípravnom zápase v Ženeve.Žiadne bujaré oslavy Ďurišovho jubilea sa však nekonali, pretože Slováci boli a stále sú v plnej fáze prípravy na súboj s účastníkom MS v Rusku.uviedol Ďuriš. S odstupom troch dní by privítal darček od reprezentačného trénera Jána Kozáka v podobe zaradenia do základnej zostavy. V nej figuroval od októbra 2016 len jediný raz - v marci na Kráľovskom pohári v thajskom Bangkoku v semifinále proti Spojeným arabským emirátom.dodal Ďuriš.Na jar hosťoval z ruského Orenburgu v Anorthosise Famagusta. Na Cypre strelecky pookrial a rád by na Afroditinom ostrove zostal.uviedol Ďuriš.Na Maroko sa teší, podľa neho to bude dobrá previerka pred jesennýmisúbojmi s Ukrajinou a Českom v rámci Ligy národov.