Oslavujeme Svetový deň humanitárnej pomoci

Na archívnej snímke Medzinárodného výboru Červeného kríža konvoj s humanitárnou pomocou prichádza do sýrskeho mestá Darájá. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York/Ženeva 19. augusta (TASR) - Každý deň humanitárni pracovníci pomáhajú miliónom ľuďom na celom svete. Svetový deň humanitárnej pomoci, ktorý pripadá na 19. augusta, je oslavou mužov a žien, poskytujúcim pomoc iným ľuďom, uviedla Organizácia Spojených národov (OSN) na svojej webovej stránke. Prvýkrát sa Svetový deň humanitárnej pomoci slávil v roku 2009.V kampani v roku 2017 OSN zdôraznila, že ozbrojené konflikty sú ťažkou skúškou pre obyvateľov kdekoľvek na svete. Milióny civilistov trpia v dôsledku konfliktov, hoci za ne nenesú zodpovednosť, musia sa ukrývať alebo útekom si zachraňovať život. Deti prestávajú chodiť do školy, celé rodiny sú vytrhnuté zo svojho prostredia, neraz aj celé komunity. Zdravotnícky personál a humanitárni pracovníci riskujú vlastné životy, aby poskytli pomoc ľuďom postihnutým násilím, pričom sa sami stávajú terčom útokov. Pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa humanitárnej pomoci sa humanitárni partneri zjednotili, aby opätovne potvrdili, že civilisti, ktorí sa ocitli v konfliktoch "nie sú terče". Tohtoročná kampaň sa nesie práve pod týmto mottom: #NotATarget (Nie som terč).Okrem oficiálnych predstaviteľov OSN a WHO i samotných humanitárnych pracovníkov, ktorí svoju úlohu a poslanie poznajú, sa aj širšia verejnosť môže o nich viac dozvedieť. Svetový deň humanitárnej pomoci poskytuje príležitosť aj mimovládnym a medzinárodným organizáciám, aby šírili poznanie o aktivitách humanitárnych pracovníkov. Zároveň je to i možnosť vzdať poctu všetkým, čo v službe humanitárnej pomoci prišli o zdravie prípadne o život, uviedla na svojej stránke WHO.Valné zhromaždenie OSN (VZ OSN) 11. decembra 2008 v rezolúcii A/RES/63/139 rozhodlo, že 19. august bude Svetovým dňom humanitárnej pomoci. OSN chce tým dňom upozorniť verejnosť na aktivity humanitárneho personálu, princíp poskytovania humanitárnej pomoci a v neposlednom rade pripomenúť tých spomedzi nich, čo už nie sú medzi živými.OSN vybrala 19. august preto, lebo v ten deň a mesiac v roku 2003 pri bombovom útoku na Úrad OSN v Bagdade zahynulo 22 ľudí. Aj pred rokom 2003 prišli o život mnohí humanitárni pracovníci, podobne i po roku 2003. Najvyšší počet úmrtí zaznamenali humanitárne organizácie v januári 2010 po zemetrasení na Haiti.