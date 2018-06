Oslavy Dňa Rusínov na Slovensku majú sceliť túto národnostnú menšinu

Celonárodné oslavy Dňa Rusínov pri pamätníku Alexandra Duchnoviča (na snímke) a slávnostný pochod mestom v Prešove dňa 10. júna 2018. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Prešov 10. júna (TASR) – Jedným z cieľov Celonárodných osláv Dňa Rusínov na Slovensku je sceliť túto národnostnú menšinu. V nedeľu sa v Prešove pri tejto príležitosti uskutočnilo aj celonárodné stretnutie Rusínov pri pamätníku Alexandra Duchnoviča.uviedol pre TASR Martin Karaš, predseda Rusínskej obrody na Slovensku, ktorá je hlavným organizátorom niekoľkodňového podujatia. Podľa neho Rusíni síce nemajú svoj domovský štát, ale na tomto území sú doma.S oslavami začali už vo štvrtok (7.6.), v rámci programu čítali z tvorby rusínskych autorov. Diskutovali tiež na rôzne témy v spojitosti s touto národnostnou menšinou. S odborníkmi sa venovali aj 100. výročiu vzniku Československej republiky.uviedol s tým, že ich významní politici stáli tiež pri zrode štátnosti a aj týmto podujatím chcú skutočnosť, že táto národnostná menšina na Slovensko patrí, verejnosti pripomenúť.V nedeľu pokračovali oslavy celonárodným stretnutím pri pamätníku Alexandra Duchnoviča v Prešove, odkiaľ sa v krojovanom sprievode presunuli do budovy okresného úradu, kde je pripravený galakoncert. Vystúpia v ňom umelci zo všetkých regiónov severovýchodného Slovenska, kde Rusíni žijú.spomenul.Vyvrcholením osláv je koncert Rusíni a Zem spieva vo veľkom štúdiu verejného rozhlasu v Košiciach v utorok 12. júna, kedy si zároveň pripomínajú Deň Rusínov na Slovensku. Karaš poznamenal, že je to zároveň dátum, kedy sa v roku 1928 v Prešove konali prvé Dni rusínskych tradícií.poznamenal.Karaš pokračoval, že podľa oficiálnych štatistík sa viac ako 55.000 ľudí prihlásilo k materinskému jazyku rusínskemu.podotkol. K rusínskej národnosti sa prihlásilo podľa neho 33.000 obyvateľov.Rusínska obroda na Slovensku je podľa jej predsedu najstaršou a najmasovejšou porevolučnou organizáciou. Má 22 miestnych organizácií s približne 1000 členmi. Jej cieľom je rozvoj rusínskej kultúry, zachovávanie rusínskeho jazyka, tiež jeho kodifikovanej podoby, ktorá je reálna od roku 1995. Do portfólia ich činnosti patrí aj rozvoj histórie či literatúry.