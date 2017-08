Oslavy SNP v Banskej Bystrici prinesú vodičom dopravné obmedzenia

Ilustračná snímka Foto: TASR/Tomáš Doboš Foto: TASR/Tomáš Doboš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 28. augusta (TASR) – Počas osláv 73. výročia Slovenského národného povstania (SNP), ktoré sa uskutočnia 29. augusta v areáli Pamätníka SNP v Banskej Bystrici, budú pre vodičov platiť viaceré dopravné obmedzenia.Ako informovali organizátori osláv, 28. augusta od 22.00 h do 29. augusta do 15.00 h bude na uliciach Cikkerova, Kuzmányho a Kapitulská umiestnené dopravné značenie Zákaz zastavenia. V deň osláv od 6.00 h do 15.00 h budú uzavreté ulice Kapitulská, Švantnerova, Cikkerova a Kuzmányho.pripomínajú organizátori.Vstup do Múzea SNP bude v tento deň pre návštevníkov zdarma.