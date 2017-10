Oslobodená kanadsko-americká rodina opustila Pakistan

Matky uneseného páru Joshua Boyla a Caitlan Colemanovej držia spoločnú fotografiu svojich detí. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Islamabad 13. októbra (TASR) - Kanaďan, jeho americká manželka a ich deti opustili dnes Pakistan po tom, ako ich päť rokov zadržiavala militantná sieť Hakkáníovcov napojená na Taliban.Dvaja pakistanskí bezpečnostní predstavitelia uviedli, že Caitlan Colemanová z Pensylvánie a jej manžel, Kanaďan Joshua Boyle, odleteli so svojimi troma deťmi z Islamabadu. Nekonkretizovali však, kam rodina smerovala.Pakistan vo štvrtok informoval, že vojaci po krátkej prestrelke s militantmi vyslobodili rodinu po tom, ako ich únoscovia presunuli cez hranicu z Afganistanu. Podľa Islamabadu bola záchrana možná aj vďaka spravodajským informáciám z Washingtonu.Pár uniesli v októbri 2012, keď bol na ceste, ktorá ho zaviedla do Ruska, Kazachstanu, Tadžikistanu, Kirgizska a napokon do Afganistanu. Všetky tri deti sa im narodili v zajatí. Vyslobodenie rodiny privítal aj americký prezident Donald Trump a ocenil Pakistan za jeho ochotu "urobiť viac pre zaistenie bezpečnosti v regióne".Pakistanské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že oslobodenie kanadsko-americkej rodiny dokazuje, že krajina je spojencom v boji proti terorizmu.USA dlho kritizujú Pakistan, že tvrdšie nezakročil voči sieti Hakkáníovcov, ktorá bola za mnohými útokmi voči americkým a spojeneckým silám v Afganistane, pripomína agentúra AP.