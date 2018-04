Oslobodili muža,ktorý si vymyslel členstvo v teroristickej organizácii

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Salzburg 10. apríla (TASR) - Krajinský súd v rakúskom Salzburgu oslobodil v utorok zatiaľ neprávoplatne 47-ročného občana Pakistanu obžalovaného z členstva v teroristickom zoskupení. V zdôvodnení konštatoval, že sa nepreukázali žiadne indície, ktoré by objektívne potvrdili členstvo žiadateľa o azyl v teroristickej organizácii.Doteraz bezúhonný obžalovaný ešte v úvode súdneho konania 2. marca uviedol, že jeho výpoveď v priebehu azylového konania, o ktorú sa opierala žaloba, bola výmyslom so zámerom uľahčiť si azylové konanie. Počas pobytu vo Francúzsku vraj počul, že k zisku azylu pomôže, ak si človek vymyslí členstvo v teroristickej organizácii s tým, že neskôr z nej ušiel.Podľa vlastných slov opustil Pakistan s ukrajinským vízom 5. novembra 2002, aby sa o rok neskôr cez Slovensko dostal do Rakúska a požiadal tam o azyl. Následne si užíval život striedavo v Taliansku a vo Francúzsku, aby v roku 2014 opäť požiadal o azyl v Rakúsku, konkrétne v Salzburgu. Keď muž počas výsluchu na Spolkovom úrade pre cudzincov a azyl zopakoval v lete minulého roka svojuo členstve v istej teroristickej formácii, uvalili na neho vyšetrovaciu väzbu.Informovala o tom tlačová agentúra APA.Muž, ktorý je kuchárom-špecialistom na pizze, podpísal medzičasom dohodu, na základe ktorej opustí Rakúsko.Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný, pretože prokuratúra využila možnosť zvážiť ešte ďalší postup.