Ôsmim zástupcom v Súdnej rade končí tretie volebné obdobie

Bratislava 28. júna (TASR) – Tretie volebné obdobie Súdnej rady SR sa završuje. Ôsmim zástupcom sudcov v celkom 18-člennej rade dnes uplynie ich päťročné funkčné obdobie. Medzi nimi sa s kľúčovým orgánom súdnictva lúči doterajšia predsedníčka rady Jana Bajánková, ako aj podpredseda Ján Vanko.Sudkyňa Najvyššieho súdu SR Bajánková stála v čele rady od roku 2014, kedy sa ústavným zákonom oddelila táto funkcia od funkcie predsedu Najvyššieho súdu. Obe dovtedy zastával Štefan Harabin.“ zhodnotila Bajánková v pondelok (26.6.) na záver svojho pôsobenia.reagovala sudkyňa na fakt, že sa rada pod jej vedením vlani presťahovala z podnájmu v budove na Župnom námestí v Bratislave do vlastných priestorov v Miestodržiteľskom paláci v centre hlavného mesta.Rozhodnutia Súdnej rady boli podľa jej šéfky v uplynulých troch rokoch vo všeobecnosti zákonné. „Vychádzali z pragmatizmu a z materiálov, ktoré sme mali k dispozícii,“ ozrejmila. Jednou z vecí, ktoré rade nevychádzali, boli nominácie do medzinárodných súdnych inštitúcií.Najnovšie sa Slovensku nedarí obsadiť post na Všeobecnom súde EÚ v Luxemburgu. Bývalého politika Radoslava Procházku odmietol vlani poradný panel expertov Rady EÚ. Vláda sa ešte nevyjadrila, či na nominácii trvávyjadrila sa k tomu Bajánková.Do štvrtého volebného obdobia vstúpi Súdna rada nekompletná. Národná rada SR totiž nedokázala zvoliť včas náhradu za sudkyňu Najvyššieho súdu Alenu Šiškovú, ktorej uplynulo funkčné obdobie v utorok (27.6.). Voľba sa zasekla na nominácii vládneho Smeru-SD, ktorý prostredníctvom predsedu ústavnoprávneho výboru Róberta Madeja nominoval štátnu tajomníčku ministerstva spravodlivosti Moniku Jankovskú.Proti tomu protestovala ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd), voľba nástupcu Šiškovej sa napokon neuskutočnila na júnovej schôdzi parlamentu a bola odložená. Bajánková nevidí problém v nominácii Jankovskej, ktorá je političkou a zároveň sudkyňou s prerušeným výkonom funkcie. „Je to na orgáne, ktorý dezignuje svojich zástupcov do Súdnej rady,“ vysvetlila. „To, ako si zvolí zástupcov jednotlivý subjekt, či už je to prezident, parlament alebo vláda, je to skutočne na jeho voľbe,“ mieni.uviedla na margo diskusie okolo Jankovskej v pondelok ministerka spravodlivosti Žitňanská.“ myslí si ministerka.vysvetlila Žitňanská s tým, že takáto diskusia sa za celú existenciu Súdnej rady neuskutočnila a možno je teraz na ňu správny čas.Prvé zasadnutie Súdnej rady v novom zložení sa uskutoční 11. júla, kde budú členovia rady voliť spomedzi seba nového predsedu rady. Celkovo sa do jesene obmení 11 členov z 18-člennej rady. Súdna rada rozhoduje o najdôležitejších veciach v súdnictve. Volí predsedu Najvyššieho súdu SR, rozhoduje o tom, koho navrhne prezidentovi na vymenovanie za nových sudcov, tiež o bezpečnostných previerkach sudcov, postupe sudcov na vyšší súd alebo o preložení sudcov na iný súd. Volí aj členov disciplinárnych senátov alebo navrhuje, kto sa má stať sudcom za Slovensko na európskych súdoch v Štrasburgu a Luxemburgu.