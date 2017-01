OSN a Európska únia zdieľajú spoločné hodnoty a ciele

Buvova OSN v New Yorku Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/New York 2. januára (TASR) - Organizácia Spojených národov a Európska únia zdieľajú rovnaké základné hodnoty a ciele, ktorými sú udržanie medzinárodného mieru a bezpečnosti, rozvoj priateľských vzťahov na základe zásady rovnakých práv a sebaurčenia národov, podpora medzinárodnej spolupráce pri riešení ekonomických, sociálnych, kultúrnych a humanitárnych problémov a podpora a konsolidácia dodržiavania ľudských práv a základných slobôd pre všetkých ľudí.Európska bezpečnostná stratégia tak, ako ju EÚ zadefinovala, platí aj po 1. januári 2017, keď Pan Ki-muna vo funkcii generálneho tajomníka OSN nahradil portugalský expremiér a diplomat António Guterres.uvádza sa v bezpečnostnej stratégii EÚ. Podľa tohto dokumentu posilnenie OSN a zaistenie, aby si mohla plniť svoje povinnosti a účinne konať,EÚ sa v posledných rokoch stala významným aktérom na medzinárodnej scéne a hrá dôležitú úlohu v rámci OSN. Dvadsaťosem členských štátov EÚ spoločne zabezpečuje viac ako jednu osminu hlasov vo Valnom zhromaždení OSN, kde má každý zo 192 členských štátov tejto organizácie rovnako silný hlas. EÚ - vnímaná ako spolok sám o sebe i ako jednotlivé členské štáty - je najväčším finančným prispievateľom OSN. Platí to nielen pre bežný rozpočet OSN, ale aj pre financovanie oficiálnej rozvojovej pomoci a mierových misií pod taktovkou celosvetovej organizácie.Všetky členské krajiny EÚ sú nezávislými členmi OSN, pričom niektoré z nich stáli pri jej založení - Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Luxembursko, Poľsko a Spojené kráľovstvo.EÚ tvrdí, že formovanie jej spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky si vyžaduje väčšiu koordináciu medzi členskými štátmi EÚ, Radou a Európskou komisiou v medzinárodných organizáciách, vrátane OSN.Záujmy EÚ sú koordinované v rámci šiestich hlavných výborov a ďalších pomocných orgánov VZ OSN, v rámci Hospodárskej a sociálnej rady OSN a jej komisií. Platí to aj pre spoločné aktivity EÚ v orgánoch OSN, ako sú Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) či Organizácia OSN pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO).