OSN: Gambia zastavila proces vystúpenia z ICC

New York 14. februára (TASR) - Organizácia Spojených národov prijala oficiálnu žiadosť Gambie o zastavenie procesu jej vystúpenia z Medzinárodného trestného súdu so sídlom v Haagu. Informoval o tom dnes hovorca OSN Farhan Haq.Gambia a ďalšie dve africké krajiny - Burundi a Juhoafrická republika - vlani oznámili svoj zámer vystúpiť z ICC, ktorý má na starosti stíhanie genocídy, zločinov proti ľudskosti, vojnových zločinov a zločinov agresie.Nový gambijský prezident Adama Barrow, ktorý sa oficiálne ujal prezidentského úradu 19. januára, však prisľúbil, že jeho krajina zostane súčasťou ICC. Zvrátil tiež viacero ďalších krokov presadzovaných jeho predchodcom Yahyaom Jammehom.Jammeh, ktorý ICC posmešne nazval belošským súdom, odišiel koncom januára do exilu do Rovníkovej Guiney - po týždňoch odmietania a nátlaku západoafrických lídrov, aby odstúpil a uvoľnil post novozvolenému prezidentovi.