OSN: Islamisti zabili v Mósule za deň vyše 160 civilistov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ženeva 6. júna (TASR) - Teroristi z džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) zabili v irackom meste Mósul v uplynulom týždni počas jedného dňa približne 163 civilistov. Oznámil to dnes šéf Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) Zajd Raad Husajn.Zajd doslova povedal, že extrémisti týchto civilistov postrieľali, aby im znemožnili útek z mesta.povedal vysoký komisár OSN pre ľudské práva v Ženeve.V zmienenej štvrti, ktorá je okrem Starého mesta a priľahlých uličiek poslednou baštou IS v Mósule, OSN podľa Zajda eviduje aj množstvo nezvestných obyvateľov.Vlani v októbri začal Irak veľkú ofenzívu s cieľom vyhnať Islamský štát z Mósulu, druhého najväčšieho mesta krajiny, ktorého sa táto teroristická organizácia zmocnila v polovici roku 2014.