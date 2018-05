OSN: Latinská Amerika by mala uvažovať o legalizácii drog

Ilustračná snímka Foto: TASR/Polícia Foto: TASR/Polícia

Paríž 29. mája (TASR) - Latinská Amerika musí vážne pouvažovať o legalizácií drog s cieľom znížiť počet úmrtí, ktoré nepriamo spôsobuje ich zákaz. Uviedla to v pondelok Alicia Bárcenaová, predsedníčka Hospodárskej komisie OSN pre Latinskú Ameriku a Karibik (ECLAC).Násilie v latinskoamerických krajinách, páchané zločineckými gangmi bojujúcimi o kontrolu lukratívneho obchodu s narkotikami, si vyžiadalo už desaťtisíce ľudských životov. Najhoršia situácia je v Mexiku, kde počet vrážd súvisiacich s vojnou drogových kartelov vlani dosiahol rekordnú úroveň, napísala v utorok agentúra Reuters.Bárcenaová počas pondelkového vystúpenia na fóre v Paríži venovanom Latinskej Amerike povedala, že nastal čas, aby sa ohľadne prístupu k drogám v tomto regióne preskúmala nová stratégia. Podľa jej slov totiž zo zákazu narkotík v praxi profitujú len zločinecké gangy.dodala mexická predsedníčka jednej z piatich regionálnych komisií OSN, ktorá sídli v čilskej metropole Santiago. Vyjadrila presvedčenie, že takýto krok by pomohol obmedziť násilie, čo by prospelo obyvateľom Latinskej Ameriky a Karibiku.Peru, Kolumbia a Bolívia sú podľa Úradu OSN pre boj s drogovou kriminalitou (UNODC) najväčšími producentmi koky na svete. Z nej sa vyrába kokaín, z ktorého väčšina sa pašuje cez Mexiko do Spojených štátoch.Násilie v Mexiku tiež vyvolal boj o ovládnutie obchodu s kryštalickým metamfetamínom a heroínom. Reuters pripomína, že mnohé z krajín Severnej a Južnej Ameriky naďalej pokračujú v reštriktívnej politike voči drogám, hoci pokračujúca liberalizácia zákonov týkajúcich sa marihuany v USA povzbudzuje aj latinskoamerických zástancov legalizácie drog.