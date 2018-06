OSN má obavy o Sýrčanov, ktorí utekajú pred bojmi v provincii Dará

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bejrút 26. júna (TASR) - Asi 50.000 ľudí ušlo za uplynulý týždeň zo svojich domovov v provincii Dará na juhu Sýrie, kde vládne sily spustili ofenzívu proti lokalitám ovládaným protivládnymi povstalcami. Informoval o tom v utorok Svetový potravinový program (WFP).Presídlenci sa zatiaľ uchýlili do provizórnych táborov južne od Dará, ako aj v provincii Kunajtra, spresnil WFP, ktorý súčasne upozornil, že odvetná delostrelecká paľba zasahuje aj územie susednej provincie Suwajdá.Podľa odhadov OSN v dôsledku ofenzívy vládnych síl a ich spojencov svoje domovy na juhu Sýrie opustilo za uplynulý týždeň asi 45.000 Sýrčanov.Hovorca Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) Jens Laerke uviedol, že ľudia utekajúci pred bojmi sa presunuli do blízkosti uzavretej hranice s Jordánskom, kde nie je žiadna úniková cesta.Hovorkyňa jordánskej vlády totiž ešte v pondelok oznámila, že Jordánsko už prijalo veľký počet sýrskych utečencov aPodľa agentúry AP žije v Jordánsku asi 660.000 registrovaných utečencov zo Sýrie. Odhaduje sa však, že pred prepuknutím vojny v Sýrii ušiel do Jordánska dvojnásobok tohto počtu Sýrčanov.Laerke uviedol, že predstavitelia humanitárnych organizácií majú veľké obavy o bezpečnosť presídlencov v Sýrii.Strata opozíciou ovládaných južných oblastí Sýrie by bola závažným úderom pre povstalcov. Mesto Dará totiž opozícia vníma ako kolísku povstania, ktoré sa začalo na jar 2011 pokojným protestným hnutím proti autoritárskej vláde prezidenta Bašára Asada, následne však vyústilo do občianskej vojny.Asadovi sa v tomto roku podarilo opätovne dobyť posledné zostávajúce povstalecké enklávy neďaleko Damasku a mesta Homs, vrátane husto osídleného regiónu východná Ghúta.Mimo kontroly vlády však stále zostávajú rozsiahle územia. Okrem juhozápadu je povstalcami obsadený aj severozápad Sýrie, kým povstalecké skupiny podporované Tureckom majú pod kontrolou časti severnej pohraničnej oblasti. Štvrtina Sýrie východne od rieky Eufrat je zase pod kontrolou aliancie kurdských a arabských milícií, ktoré podporujú USA.