OSN: Mjanmarské bezpečnostné sily páchajú na Rohingoch násilie

Na snímke sú rybári z etnickej menšiny Rohingov vo výchdnom Mjanmarsku. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ženeva 3. februára (TASR) - Mjanmarské bezpečnostné sily systematicky brutálne zaobchádzajú s príslušníkmi menšiny moslimských Rohingov, pričom sa dopúšťajú hromadného znásilňovania žien, upaľujú celé rodiny a zabíjajú deti. Vyplýva to z dnes zverejnenej správy Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) v Ženeve.Autori správy "dospeli k záveru, že v prípade rozsiahleho násilia páchaného voči rohingskému obyvateľstvu, by mohlo isť o zločiny proti ľudskosti".Vyšetrovatelia OHCHR vypočuli približne 200 Rohingov, ktorí našli útočisko v Bangladéši po tom, ako sa operácia vládnych síl v Jakchainskom štáte na severe Mjanmarska vymkla v októbri minulého roku spod kontroly.Takmer polovica vypočutých svedkov uviedla, že v dôsledku násilia prišla o najmenej jedného rodinného príslušníka. Viac ako polovica zo 101 opýtaných žien vyšetrovateľom OHCHR povedala, že sa stali obeťou znásilnenia alebo sexuálneho obťažovania.Viacero rohingských žien vypovedalo, že boli svedkami zabíjania malých detí. Mladá žena vyšetrovateľom opísala hrôzy, ktoré zažila po tom, ako príslušníci bezpečnostných síl zabili jej manžela." povedala 25-ročná žena.Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Zajd Raad Husajn uviedol, že takéto zločiny sú neospravedlniteľné. "Čo je toto za 'čistiacu operáciu'? Akému účelu z hľadiska národnej bezpečnosti to má poslúžiť?" povedal Husajn.Mjanmarské vládne sily spustili bezpečnostnú operáciu v Jakchainskom štáte začiatkom októbra, keď došlo k vražde deviatich pohraničníkov, ktorú údajne spáchali príslušníci moslimskej menšiny.