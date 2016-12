OSN môže pre svoj jedinečný štatút prijímať opatrenia aj v 21. storočí

Na ilustračnej foto logo Organizácie spojených národov (OSN). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 30. decembra (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) je medzinárodnou organizáciou, ktorá oficiálne vznikla 24. októbra 1945 po tom, ako väčšina jej zakladajúcich členov ratifikovala chartu o založení tejto svetovej inštitúcie a dokument vstúpil do platnosti. V súčasnosti má OSN 193 členských štátov, medzi nimi je od januára 1993 aj Slovenská republika.Vzhľadom na svoj jedinečný štatút na medzinárodnej úrovni, ktorý jej poskytuje Charta OSN, je svetová organizácia schopná prijímať opatrenia na riešenie mnohých aktuálnych problémov, ktorým čelí ľudstvo v 21. storočí, akými napríklad sú: zaistenie mieru a bezpečnosť, klimatické zmeny, trvalo udržateľný rozvoj, ľudské práva, problematika odzbrojenia či terorizmu, zdravotná a humanitárna kríza, rodová rovnosť či výroba potravín.OSN predstavuje fórum, na ktorom jej členské štáty môžu vyjadriť svoj pohľad na Valnom zhromaždení (VZ OSN), pred Bezpečnostnou radou (BR OSN), Hospodárskou a sociálnou radou a ďalšími orgánmi prípadne komisiami. Hlavnými orgánmi OSN, zriadenými v roku 1945, sú VZ OSN, BR OSN, Hospodárska a sociálna rada, Poručenská rada (formálne zastavila činnosť 1. novembra 1994 po tom, ako územie Palau v Tichomorí získalo nezávislosť a stalo sa 185. členskou krajinou OSN), Medzinárodný dvor spravodlivosti a sekretariát.Činnosť OSN spočíva na troch hlavných pilieroch, ktorými sú: udržiavanie mieru a bezpečnosti, dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd, napokon všestranný hospodársky a sociálny rozvoj.Charta OSN je ústavný nástroj OSN. V Charte OSN sa stanovujú práva a povinnosti členských krajín OSN a dokument dáva možnosti vytvárať orgány a procedúry. Charta OSN ako medzinárodný dohovor kodifikuje hlavné princípy v medzinárodných vzťahoch od rovnosti členských štátov až po zákaz použitia sily v tých vzťahoch. Tento dokument bol podpísaný 26. júna 1945 v americkom San Franciscu.Výraz Spojené národy, za ktorý ľudstvo vďačí americkému prezidentovi Franklinovi Delanovi Rooseveltovi (žil v rokoch 1882-1945), sa prvýkrát objavil počas druhej svetovej vojny v Deklarácii Spojených národov z 1. januára 1942. Predstavitelia 26 krajín sa zaviazali, že budú pokračovať spoločne v druhej svetovej vojne proti mocnostiam Osi (nacistické Nemecko, fašistické Taliansko a vtedajšie Japonské cisárstvo).V roku 1945 sa zástupcovia 50 krajín na konferencii Spojených národov o medzinárodnej organizácii stretli v San Franciscu, aby vypracovali Chartu Organizácie Spojených národov. Za základ zobrali návrhy, ktoré rozpracovali od augusta do októbra 1944 v americkom Dumbarton Oaks predstavitelia Číny, USA, Británie a vtedajšieho Zväzu sovietskych socialistických republík (ZSSR). Chartu podpísali 26. júna 1945 predstavitelia 50 krajín. Poľsko, ktoré na konferencii nebolo zastúpené, ju podpísalo neskôr. Varšava však patrí medzi 51 pôvodných členov svetovej organizácie.OSN oficiálne vznikla 24. októbra 1945, keď dokument ratifikovali Čína, USA, Francúzsko, Veľká Británia, ZSSR a väčšina ďalších signatárov. Sídlo má v New Yorku.Valné zhromaždenie OSN na zasadnutí v roku 1971 schválilo rezolúciu č. 2782, ktorá odporúčala, aby sa 24. október stal Medzinárodným dňom OSN a slávil sa. V ten deň sa tradične na celom svete organizujú diskusie, schôdze a výstavy venované úspechom a cieľom OSN.