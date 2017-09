OSN na neprijala nové opatrenia voči KĽDR

Kim Čong-un, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 16. septembra (TASR) - Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) odsúdila v piatok ako "provokáciu" najnovší raketový test Severnej Kórey, zatiaľ sa však nedohodla na žiadnych ďalších opatreniach voči tejto krajine. Odsudzujúce vyhlásenie, o ktorom informovala agentúra DPA, prijala v rámci mimoriadneho zasadnutia zvolaného po tom, ako severokórejská raketa preletela ponad severné Japonsko a dopadla do Tichého oceánu.Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia po piatkovom zasadnutí BR OSN v New Yorku opísal terajšiu situáciu ako "začarovaný kruh", predstavovaný sústavným opakovaním provokácií zo strany Severnej Kórey, sankcií a ďalších provokácií. Urovnanie sporu s Pchjongjangom si podľa neho vyžaduje "nekonvenčné myslenie".Prijaté vyhlásenie odsudzuje postup Severnej Kórey ako "vysoko provokatívny" a vyzýva ju tiež na bezodkladné podniknutie krokov, ktorými preukáže svoj záväzok k denuklearizácii Kórejského polostrova. Pätnásťčlenný výkonný orgán OSN po zasadnutí zdôraznil, že všetkých 193 členov organizácie musí v plnej miere uplatňovať doterajšie sankcie, uviedla agentúra AP.BR OSN v piatkovom vyhlásení zároveň víta úsilie svojich členov a ďalších krajín o presadenie "mierového a komplexného riešenia" severokórejskej jadrovej otázky prostredníctvom dialógu.Severná Kórea skúšobne odpálila ďalšiu svoju raketu v noci na piatok. Išlo o prvý takýto test od uvalenia nových sankcií na Severnú Kóreu, ktoré v pondelok schválila BR OSN v reakcii na nedávnu jadrovú skúšku Pchjongjangu.Piatkové mimoriadne zasadnutie BR OSN bolo zvolané na žiadosť Spojených štátov a Japonska.Americký prezident Donald Trump označil najnovší raketový test Severnej Kórey za opätovný prejav "totálneho pohŕdania" tejto krajiny svojimi susedmi a celým medzinárodným spoločenstvom. Počas návštevy vojenskej základne Andrews v Marylande sa ďalej vyjadril, že je presvedčený viac než kedykoľvek predtým, že Spojené štáty majú k dispozícii "účinné a zdrvujúce" možnosti, ako čeliť severokórejskej hrozbe, informovala AP.