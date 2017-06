OSN: Novými nestálymi členmi Bezpečnostnej rady budú Poľsko i Kuvajt

Zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN, archívne foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 2. júna (TASR) - Poľsko, ako aj Peru, Kuvajt, Rovníkovú Guineu a Pobrežie Slonoviny zvolili dnes na najbližšie dva roky za nestálych členov Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN). Ich mandát sa začne v prvý januárový deň budúceho roka.Rozhodlo o tom v tajnom hlasovaní v New Yorku Valné zhromaždenie OSN.Poľsko, ktoré nahradí v BR OSN Ukrajinu, bolo nestálym členom grémia už päťkrát, Peru štyrikrát, Pobrežie Slonoviny dvakrát a Kuvajt raz. Pre Rovníkovú Guineu pôjde o premiérové pôsobenie v Bezpečnostnej rade OSN.Informáciu priniesla spravodajská televízia TVN24 a tlačová agentúra PAP.Západnú časť európskeho kontinentu bude v grémiu na budúci rok reprezentovať Holandsko, a to na základe dohody s Talianskom o rozdelení dvojročného obdobia v rade medzi obe krajiny.BR OSN má 15 členov. Desiatku nestálych členov-krajín, ktoré sa striedajú s dvojročnou periodicitou a zastupujú istú geografickú časť planéty, doplňuje pätica stálych členov BR OSN, disponujúcich právom veta, a to Čínska ľudová republika, Francúzsko, Ruská federácia, Veľká Británia a USA.