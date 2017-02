OSN o obriezke: Treba zastaviť mrzačenie ženských pohlavných orgánov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 6. februára (TASR) - Vybudujme pevný a interaktívny most medzi Afrikou a svetom s cieľom zrýchliť odstránenie mrzačenia ženských pohlavných orgánov - to je v roku 2017 téma, v ktorej Organizácia Spojených národov zdôraznila, že je potrebné zastaviť mrzačenie ženských pohlavných orgánov. OSN tak urobila pri príležitosti Medzinárodného dňa nulovej tolerancie voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov, ktorý pripadá na 6. februára.Mrzačenie pohlavných orgánov žien sa na medzinárodnej úrovni považuje za porušovanie práv dievčat a žien. Podľa informácií OSN podstúpilo na svete niektorú z foriem mrzačenia pohlavných orgánov 200 miliónov v súčasnosti žijúcich dievčat a žien.Ak bude praktizovanie mrzačenia ženských pohlavných orgánov pokračovať, do roku 2030 hrozí ďalším 15 miliónom dievčatám vo veku 15-19 rokov zmračenie ženských genitálií.Táto praktika, ktorá sa vykonáva na dievčatách vo veku od štyroch do 15 rokov, sa zjednodušene nazýva obriezka žien.Ako ďalej uviedla OSN, 44 miliónov dievčat do 14 rokov už podstúpilo ženskú obriezku, a to najmä v Gambii, Mauritánii a v Indonézii, kde tejto praktike už bola vystavená približne polovica dievčat do 11 rokov. Krajiny, ktoré majú najvyššiu prevalenciu ženskej obriezky medzi dievčatami a ženami vo vekovej hranici 15-49 rokov, sú Somálsko, Guinea a Džibutsko, uviedla OSN.Dievčatá či ženy po zmrzačení pohlavných orgánov nesú následky: zvýšené krvácanie, zdravotné problémy, infekcie, neplodnosť, komplikácie pri pôrode alebo aj zvýšené riziko úmrtnosti novorodencov. Ženská obriezka sa spravidla vykonáva na dievčatách do 15 rokov.Popri OSN sa danou problematikou zaoberá aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Populačný fond OSN.Valné zhromaždenie OSN (VZ OSN) 20. decembra 2012 schválilo rezolúciu A/RES/67/146, v ktorej zaangažovalo členské štáty svetovej organizácie, občiansku spoločnosť a aktérov pôsobiacich v tejto oblasti, aby venovali dátumu 6. február pozornosť a využili ho na zintenzívnenie kampaní zameraných na upovedomenie o danej problematike a uskutočňovali konkrétne opatrenia na zastavenie vykonávania ženskej obriezky.V Afrike sú takmer tri milióny dievčat vystavené hrozbe, že podstúpia obriezku.Okrem západnej, východnej a severovýchodnej časti afrického kontinentu sa ženská obriezka vykonáva aj v niektorých štátoch Ázie, Blízkeho východu, ako i v niektorých komunitách prisťahovalcov na severoamerickom kontinente či v Európe.Európska komisia pri príležitosti 6. februára spravidla potvrdzuje záväzok bojovať proti tejto praxi. V roku 2014 EK konštatovala, že v samotnej Európskej únii bolo okolo 500.000 obetí ženskej obriezky.Pri mrzačení pohlavných orgánov dievčat ide v princípe o odstránenie či poškodenie vonkajších pohlavných orgánov z iných ako zdravotných dôvodov. Prevažne zo zvykových, kmeňových, sociálnych či "kultúrnych". Spravidla obriezku vykonáva kmeňový "obriezkar".