OSN: Obdobie dažďov môže ohroziť rohinských utečencov v Bangladéši

Dháka 2. februára (TASR) - Takmer 100.000 moslimských Rohingov, žijúcich v preľudnených utečeneckých táboroch v Bagladéši, sa môže ocitnúť v. Dôvodom sú zosuvy pôdy a záplavy, ku ktorým v tejto juhoázijskej krajine dochádza v blížiacom sa období monzúnov, informovala v piatok agentúra DPA s odvolaním sa na Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).Nepriaznivé poveternostné podmienky, vrátane cyklónov, ktoré sužujú Bangladéš zvyčajne od apríla do júna, by mohli vážne ohroziť desiatky tisíc utečencov, uviedol vo svojom vyhlásení UNHCR.O svoje prístrešie by mohlo kvôli záplavám prísť viac ako 85.000 utečencov, zatiaľ čo ďalších 23.000, ktorí žijú na strmých svahoch hôr, ohrozujú zosuvy pôdy.Podľa úradu OSN by zlé počasie mohlo zhoršiť aj hygienické podmienky v oblasti.Vláda a humanitárne organizácie podľa UNHCR vytvorili skupinu pre zvládanie krízových situácií, ktorej úlohou bude koordinácia úsilia na riešenie potenciálnych problémov. Tiež sa spúšťajú systémy včasného varovania a na mieste prebieha informačná kampaň, varujúca utečencov pred rizikami, ktorým by mohli čeliť.Utečenci v tábore v pohraničnom bangladéšskom meste Cox's Bazar žijú v provizórnych prístreškoch vyrobených z bambusových tyčí a igelitových fólií. Humanitárne organizácie tam zabezpečujú dodávky potravín, zdravotnú starostlivosť a základné služby.Od konca augusta ušlo pred násilnosťami v mjanmarskej administratívnej oblasti Jakchainský štát do susedného Bangladéša približne 688.000 Rohingov. V Bangladéši ich pritom do augustového exodu žilo už vyše 300.000.