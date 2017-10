OSN: Obnova východokaribských ostrovov môže stáť až miliardu dolárov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York/Roseau 4. októbra (TASR) - Vysokopostavený predstaviteľ OSN Stephen O'Malley v utorok uviedol, že obnova východokaribských ostrovov, najťažšie postihnutých nedávnymi hurikánmi, môže stáť až do miliardy dolárov. Ide o ostrovy Dominika, Barbuda, Turks a Caicos, Britské Panenské ostrovy a Anguilla.O'Malley je miestnym koordinátorom OSN pre Barbados a Organizáciu východokaribských štátov (OECS). Vyhlásil, že "obnova obrovského rozsahu si vyžiada svoj čas a bude ju treba urobiť správne".ale celkový účet za obnovu najhoršie postihnutých ostrovov budepovedal dnes do telefónu z Dominiky spravodajcom pri OSN.O'Malley tiež uviedol, že OSN, Svetová banka a vláda Antiguy už urobili odhad nutných prác pre Barbudu, ktorej 1800 obyvateľov bolo evakuovaných.