OSN odhlasovalo zriadenie komisie na dokumentáciu zločinov v Sýrii

Na snímke z videa zverejnenej zo Sýrskej Revolučnej siete muž narieka nad zabaleným mŕtvym telom po leteckých útokoch v dedine Hás v sýrskej provincii Idlib 26. októbra 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 22. decembra (TASR) - Valné zhromaždenie OSN prijalo dnes rezolúciu požadujúcu zriadenie vyšetrovacieho orgánu, ktorý bude pomáhať pri dokumentácii a stíhaní najzávažnejších prípadov porušovania medzinárodného práva v Sýrii, vrátane vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti.Za uznesenie hlasovalo 105 krajín, proti sa ich vyslovilo 15 a ďalších 52 sa hlasovania zdržalo. K prijatiu rezolúcie došlo aj napriek dôrazným námietkam Sýrie a jej spojenca Ruska. Zástupcovia oboch štátov obvinili Valné zhromaždenie zo zasahovania do práce Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN).Prijatá rezolúcia zdôrazňuje potrebu vytvorenia nového orgánu, ktorý bude postupovať vs nezávislou komisiou zriadenou Radou OSN pre ľudské práva (UNHRC). Tá tvrdí, že páchanie vojnových zločinov je v Sýrii mimoriadne rozšírené.Sýrsky veľvyslanec pri OSN Bašár Džaafarí označil rezolúciu za protizákonnú a vyhlásil ju za "bezprostredné ohrozenie riešenia" viac ako päť rokov trvajúceho sýrskeho konfliktu.