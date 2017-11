OSN: Počas bitky o iracký Mósul zahynulo vyše 2500 civilistov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 3. novembra (TASR) - Najmenej 741 civilistov "popravili" militanti z džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) počas bitky o iracké mesto Mósul, ktorá trvala od vlaňajšieho novembra do júla. Vyplýva to zo správy, ktorú vo štvrtok zverejnil úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR).Džihádisti sú zároveň obviňovaní z masových únosov civilistov, ktorých využívali ako ľudské štíty, zámerného ničenia ich obydlí a zabíjania ľudí snažiacich sa utiecť.uviedol vysoký komisár OSN pre ľudské práva Zajd Raad Husajn, ktorého cituje spravodajský portál stanice BBC.Podľa OSN ďalších 461 civilistov zomrelo v Mósule pri náletoch irackých vzdušných síl a letectva koalície pod velením USA. Celkovo si táto vojenská operácia vyžiadala životy najmenej 2521 civilistov a 1673 zranených osôb.zdôraznil Husajn.Predmetná správa OHCHR vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby vydalo spravodlivosti tých, ktorí sa v Iraku dopustili genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov. OSN zároveň vyzýva irackú vládu, aby prijala jurisdikciu Medzinárodného trestného súdu (ICC) so sídlom v holandskom Haagu.