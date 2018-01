OSN: Posun v riešení názvu Macedónskej republiky je možný

Deti s Macedónskou národnou vlajkou. Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 30. januára (TASR) - Posun v riešení 26-ročného sporu medzi Gréckom a Macedónskom ohľadom názvu tejto balkánskej republiky je možný. V pondelok večer to pre novinárov uviedol hovorca OSN Farhan Haq. Podľa jeho slov došlo kv príslušnom dialógu.Vyslanec tejto medzinárodnej organizácie Matthew Nimetz sa v pondelok v Aténach stretne s gréckym ministrom zahraničných vecí Nikosom Kotziasom. Po dvojdňových rokovaniach zameraných na riešenie názvoslovného problému sa Nimetz presunie do Skopje, kde bude pokračovať v rozhovoroch s macedónskou stranou.Detaily o svojich návrhoch, ktoré hodlá predložiť obom stranám, Nimetz odmietol uviesť. Podľa neho je však reálne očakávať, že výrazbude v určitej podobe figurovať v oficiálnom názve tejto bývalej juhoslovanskej republiky, informuje spravodajská stanica Slobodná Európa (RFE/RL).Výhrady Grécka voči používaniu názvu Macedónsko zo strany Skopje od roku 1991, keď krajina vyhlásila nezávislosť od rozpadajúcej sa Juhoslávie, skomplikovali cestu tohto balkánskeho štátu do EÚ i do NATO. Atény tvrdia, že používanie názvusleduje územné nároky na rovnomenný severogrécky región.Úrady v Grécku i Macedónsku uvádzajú, že predmetný rozpor chcú urovnať do konca tohto roku. Obe strany sa zároveň zhodli na zintenzívnení odbornej diskusie.