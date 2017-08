OSN predĺžila svoju mierovú misiu v Libanone

Nikki Haleyová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 31. augusta (TASR) - Bezpečnostná rada OSN predĺžila v stredu svoju mierovú misiu v Libanone o ďalší rok, odmietla však posilniť jej mandát na zastavenie vyzbrojovania šiitskej militantnej skupiny Hizballáh.Izrael a Spojené štáty totiž vyzvali na rozšírenie právomocí mierovej misie OSN v Libanone, známej ako UNIFIL, ktorá hliadkuje na južných hraniciach krajiny s Izraelom.Izraelský premiér Benjamin Netanjahu pred pondelkovým stretnutím s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom skritizoval svetovú organizáciu za to, že nedokáže zastaviť ilegálne pašovanie arzenálu do rúk Hizballáhu na juhu Libanonu.Americká veľvyslankyňa pri OSN Nikki Haleyová varovala, že Hizballáh sa vyzbrojuje, vyzdvihla však niekoľko detailov, na ktorých sa zúčastnené strany počas intenzívnych rokovaní dohodli, informovala v noci nadnes agentúra DPA.Misia UNIFIL vznikla v roku 1978 za účelom dohliadať na stiahnutie sa izraelských vojsk z Libanonu, po libanonsko-izraelskom konflikte v roku 2006 bola požiadaná o ďalšie úlohy vrátane monitorovania prímeria, podpory libanonských ozbrojených síl (LAF) na juhu krajiny a zabezpečenia humanitárnej pomoci.Jednou z nových úloh misie po roku 2006 je aj zachovanie juhu Libanonu bez zbraní, ktoré nepatria libanonskej vláde.Haleyová obvinila Irán z pašovania ilegálnych zbraní svojmu spojencovi, hnutiu Hizballáh v Libanone. Zároveň ostro skritizovala tamojšieho veliteľa mierových síl OSN Michaela Bearyho za to, že tieto aktivity prehliada."Od roku 2006 registrujeme masívny prílev ilegálnych zbraní do rúk Hizballáhu, z ktorých väčšina je pašovaná do Libanonu z Iránu. Hizballáh je teroristická organizácia, ktorá prispieva k výraznej destabilizácii regiónu a otvorene ohrozuje Izrael," vyhlásila nedávno Haleyová v newyorskom sídle OSN.