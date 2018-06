OSN: Pri líbyjskom pobreží za dva dni zahynulo vyše 200 migrantov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 22. júna (TASR) - Vyše 200 migrantov prišlo v priebehu dvoch dní o život pri pokuse dostať sa z Líbye cez Stredozemné more do Európy. Vyplýva to zo správy Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), o ktorej v piatok informovala spravodajská televízia CNN.upozornil šéf UNHCR Filippo Grandi.V utorok pri stroskotaní dreveného plavidla, na ktorom sa prepravovalo 100 migrantov, zahynulo 95 ľudí. Loď našli neďaleko líbyjského hlavného mesta Tripolis. V ten istý deň sa pri líbyjskom pobreží potopilo plavidlo so 130 pasažiermi na palube. Nešťastie si vyžiadalo ďalších 70 obetí.V prvom prípade päť preživších líbyjské úrady previezli do nemocnice. V druhom prípade boli 60 zachránení odvezení späť do Líbye, avšak podľa správy UNHCR nie je zrejmé, či im bola poskytnutá zdravotná starostlivosť.V stredu našla líbyjská pobrežná stráž neďaleko mesta Garabulli, ktoré sa nachádza približne 64 kilometrov východne od Tripolisu, ďalších 50 utopených migrantov.Takéto úmrtia nie sú podľa OSN nezvyčajné. V správe UNHCR sa uvádza, že vo februári pri pokuse dostať sa do Európy zahynulo 90 migrantov a podľa líbyjských námorných síl v apríli prišlo o život 11 ďalších.V Líbyi sa podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) nachádza približne 700.000 až milión migrantov. Táto krajina má pritom 6,2 milióna obyvateľov.