OSN: Rohingovia sú zrejme vystavení zločinom proti ľudskosti

Rangún 4. októbra (TASR) - Porušovanie ľudských práv moslimskej menšiny Rohingov vrátane údajných hromadných znásilnení či bezmyšlienkovitého zabíjania by sa mohlo rovnať. Myslia si to viacerí odborníci na ľudské práva z Organizácie Spojených národov, z ktorých vyhlásenia dnes citovala agentúra DPA.uviedli dnes v spoločnom vyhlásení Výbor OSN pre odstránenie všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) a Výbor OSN pre práva dieťaťa (CRC).Násilnosti, pre ktoré z Jakchainského štátu na západe Mjanmarska utieklo od konca augusta do susedného Bangladéša už viac ako 500.000 Rohingov, označil nedávno vysoký komisár OSN pre ľudské práva Zajd Raad Husajn za. Mjanmarská vláda obvinenia z genocídy a etnických čistiek popiera.K najnovšiemu hromadnému úteku Rohingov došlo po násilnostiach, ktoré vypukli v Jakchainskom štáte 25. augusta. Militanti patriaci k etnicko-náboženskej menšine Rohingov vtedy zaútočili na zhruba 30 policajných staníc. Mjanmarská armáda následne spustila odvetnú operáciu. Vzájomné zrážky si vyžiadali stovky obetí na životoch, prevažne z radov vzbúrencov. Ako armáda, tak aj povstalci sa vzájomne obviňujú z brutality.Jakchainský štát je najchudobnejšou oblasťou Mjanmarska a žije tam vyše milión Rohingov. Táto indoárijská národnostná menšina moslimského vierovyznania čelí v prevažne budhistickom a z jazykového hľadiska väčšinovo sinotibetskom Mjanmarsku tvrdým perzekúciám.