OSN sa na mimoriadnom zasadnutí zaoberala situáciou v Sýrii

Na snímke uprostred ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 13. apríla (TASR) - Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia obvinil v piatok na mimoriadnom zasadaní Bezpečnostnej rady OSN Spojené štáty z osvojenia si "kategorickej politiky rozpútania teroru v Sýrii".uviedol s tým, že Washington presadzuje politiku rozpútania vojenského scenára proti Sýrii.dodal.Veľvyslankyňa USA pri OSN Nikki Haleyová uviedla, že americký prezident Donald Trump. Na mimoriadnom zasadnutí BR OSN, ktoré zvolalo Rusko, povedala, že ak sa USA a ich spojenci rozhodnú k činu v Sýrii, bude to na obranu základnej medzinárodnej normy, ktorá prospieva všetkým štátom - zákazu používania chemických zbraní.Spojené štáty podľa nej odhadujú, že sýrsky prezident Bašár Asad použil chemické zbrane v sýrskej vojne najmenej 50-krát. Ohľadom minulotýždňového údajného útoku jedovatým plynom v sýrskom meste Dúmá Haleyová uviedla:Generálny tajomník OSN António Guterres varoval, že situácia po údajnom chemickom útoku v Sýrii by mohla viesť k plnej vojenskej eskalácii.vyhlásil Guterres na mimoriadnom zasadaní Bezpečnostnej rady OSN a vyzval zúčastnené krajiny, aby v SýriiAgentúra DPA pripomína, že Británia, Francúzsko a Spojené štáty zvažujú vojenskú odvetu za údajný chemický útok, ku ktorému malo dôjsť minulý týždeň v meste Dúmá ležiacom pri metropole Damask.Spomenuté krajiny obvinili z útoku sýrsku vládu, ktorá to však odmieta. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov povedal, že údajný chemický útok bol vymyslený s pomocou nešpecifikovanej zahraničnej tajnej služby.Sýrsky prezident Asad vyhlásil, že hrozby úderu na jeho krajinu po údajnom chemickom útoku sa zakladajú naa ich snahou je zmariť úspechy, ktoré jeho vojenské sily v poslednom čase dosiahli v boji proti povstalcom v oblasti Damasku.