OSN sa zamerala na spôsob podpory seniorov na živote spoločnosti

New York/Ženeva 1. októbra (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) pri príležitosti Medzinárodného dňa starších osôb (International Day of Older Persons), pripadajúceho na 1. októbra, v roku 2017 zvolila tému, v ktorej vyzdvihuje talenty starších ľudí, ich prínos pre spoločnosť a aktívnu účasť v nej.Ako ďalej OSN na svojej webovej stránke uviedla, tohtoročnou témou Medzinárodného dňa starších osôb chce pomôcť vytvoriť priaznivé prostredie, ktoré by umožnilo a zvýšilo prínos ľudí staršieho veku (seniorov) v rámci rodiny, spoločenstva a v širšom chápaní aj spoločnosti. V roku 2017 OSN pozornosť zameriava na spôsob podpory plnej a efektívnej účastí seniorov na živote spoločnosti s prihliadnutím na ich práva, potreby aj preferencie.Tohtoročná téma Medzinárodného dňa starších osôb súvisí aj s realizáciou Programu OSN pre trvalo udržateľný rozvoj do roku 2030 a s Cieľmi udržateľného rozvoja, ktoré schválilo Valné zhromaždenie OSN (VZ OSN) v septembri 2015 v New Yorku a zároveň aj s Medzinárodným akčným plánom o starnutí, schválenom na Druhom svetovom zhromaždení o starnutí, ktoré sa konalo 8.-12. apríla 2002 v Madride. V tomto medzinárodnom akčnom pláne, vychádzajúc z predpokladov o zvyšovaní vekovo starších osôb na celom svete, sa tiež uvádza:Prínos starších ľudí pre rozvoj spoločnosti možno zaistiť len vtedy, ak sa seniori budú tešiť zdravotnému stavu adekvátnemu veku. Preto WHO v roku 2002 vypracovala dokument s názvom "Starnúť a pritom ostať aktívny - orientačný rámec", v ktorom definuje svoju politiku zameranú na starnutie pri zachovaní dobrého zdravia.Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 1. október za Medzinárodný deň starších osôb v rezolúcii 45/106 dňa 14. decembra 1990. Išlo o krok v súlade s takými iniciatívami OSN, akou bol Medzinárodný akčný plán o starnutí. Delegáti Svetového zhromaždenia o starnutí ho prijali v roku 1982 a v tom istom roku ho schválilo aj Valné zhromaždenie.VZ OSN 16. decembra 1991 v rezolúcii 46/91 schválilo Princípy OSN o starších osobách. V roku 1999 v rezolúcii 47/5 vyhlásilo Medzinárodný rok starších osôb so zameraním na "spoločnosť všetkých vekových kategórií".