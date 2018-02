OSN: Severná Kórea obchádza sankcie, obchoduje s komoditami i zbraňami

Na ilustračnej snímke vlajka Severnej Kórey (KĽDR). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 3. februára (TASR) - Severná Kórea obchádza sankcie OSN na dovoz ropy a zemného plynu a zároveň nelegálne exportuje uhlie a iné komodity. Popri tom predáva zbrane Mjanmarsku a spolupracuje aj so Sýriou. Informovala o tom v piatok agentúra AP s odvolaním sa na správu vypracovanú tímom expertov OSN.KĽDR údajne pokračuje v rozsiahlych obchodoch s konvenčnými zbraňami a v kybernetických operáciách s cieľom získať tajné vojenské informácie iných krajín.Podľa informácií agentúry DPA, ktorá sa odvoláva na správu denníka Wall Street Journal, predal Pchjongjang Mjanmarsku systém balistických rakiet. Do Sýrie vraj doručil špeciálne dlaždice odolné voči kyseline, ktoré sa môžu použiť v chemickej továrni, ale aj pri vývoji chemických zbraní.Napriek sankciám Severná Kórea vlani predala uhlie do Číny, Malajzie, Južnej Kórey, Ruska a Vietnamu. Dialo sa tak prostredníctvom zahraničných firiem registrovaných napríklad v Austrálii, na Britských Panenských ostrovoch, v Číne, Hongkongu, na Marshallových ostrovoch, Samoe, Seychelách a v Británii.Okrem toho navzdory sankciám predala KĽDR do Číny železnú rudu v hodnote 125 miliónov dolárov. Podobne sa Severnej Kórei darí vyhýbať aj finančným sankciám medzinárodného spoločenstva.