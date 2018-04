OSN: Situácia v pásme Gazy môže kedykoľvek vybuchnúť

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 27. apríla (TASR) - Osobitný koordinátor OSN pre Blízky východ Nikolaj Mladenov vyjadril svoje znepokojenie nad nepokojmi v oblasti hranice medzi pásmom Gazy a Izraelom a varoval, že situácia na uvedenom palestínskom území môže ". Informoval o tom portál UN News.V prejave na pôde Bezpečnostnej rady OSN preto Mladenov v noci na piatok vyzval obe strany, aby. Upozornil tiež, že udalosti odohrávajúce sa na Blízkom východe "bezprostredne vplývajú na zvyšok sveta"." uviedol a poukázal na Sýriu, kdePripomenul v tejto súvislosti aj konflikt v Jemene, kde okrem toho vypukla vážna humanitárna kríza.Mladenov vyjadril vážne znepokojenie nad vývojom v pásme Gazy, kde na hranici s Izraelom dochádza k stretom medzi palestínskymi demonštrantami a izraelskými bezpečnostnými zložkami.Palestínske protesty sú súčasťou na šesť týždňov rozplánovanej protestnej kampane nazvanej Veľký pochod návratu, ktorá vyvrcholí 15. mája, v deň 70. výročia vzniku izraelského štátu.Podľa Mladenovav dôsledkunegatívnych humanitárnych a politických faktorov, nedostatku bezpečnosti a faktu, že politické rokovania sa ocitli v slepej uličke.Mladenov varoval, že ak vypukne ďalší konflikt medzi palestínskym hnutím Hamas a Izraelom,Upozornil, že táto situácia by mohla narušiť aj relatívnu stabilitu na západnom brehu Jordánu a mať dôsledky aj pre Izrael i celý región.Za kľúčový faktor v súčasnej situácii - a to aj v Sýrii či Jemene - Mladenov označil deeskaláciu. Upozornil, že konflikty, ktoré región zachvátili, nemajú vojenské riešenie.Apeloval na Izrael, aby obmedzil použitie sily a paľbu ostrými nábojmi voči palestínskym demonštrantom. Na hnutie Hamas, ktoré Izrael obviňuje z podnecovania nepokojov, a vodcov demonštrácií sa Mladenov obrátil s výzvou, aby ich účastníkov držali ďalej od pohraničného plota.Deň vzniku Izraela označujú Palestínčania termínom "nakba", čo v preklade znamená katastrofa či pohroma, pretože počas izraelskej vojny za nezávislosť prišli o svoje domovy státisíce Palestínčanov. Väčšina spomedzi dvoch miliónov ľudí žijúcich v pásme Gazy sú práve potomkovia Palestínčanov, ktorí utiekli alebo boli vyhnaní z domovov.Mladenovovo vyhlásenie zaznelo na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN, ktorá sa vo štvrtok v New Yorku zišla na svojom pravidelnom štvrťročnom stretnutí venovanom diskusii o Blízkom východe.