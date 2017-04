OSN: Svetoví predstavitelia vyzvali KĽDR na obnovenie dialógu

António Guterres. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 28. apríla (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres dnes v Bezpečnostnej rade tejto svetovej organizácie povedal, že je zhrozený z nebezpečenstva vojenskej eskalácie v severovýchodnej Ázii, vyplývajúceho zo stupňujúcich sa jadrových a raketových ambícií Severnej Kórey.Guterres vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby bezodkladne. Na Severnú Kóreu apeloval, aby upustila od ďalších skúšok jadrových zbraní, dodržiavala rezolúcie OSN a obnovila dialóg.Na uvalenie nových sankcií na Severnú Kóreu vyzval dnes v Bezpečnostnej rade OSN americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson, ktorý povedal, že ak svetové spoločenstvo okamžite nezasiahne proti zbrojnému programu Pchjongjangu, bude to maťnásledky.Podľa Tillersona je potrebné zvýšiť finančnú izoláciu Severnej Kórey, uvaliť nové sankcie na inštitúcie a jednotlivcov, ktorí sa v KĽDR podieľajú na jej jadrovom a raketovom programe, a striktnejšie dodržiavať už platné sankcie.Čínsky minister zahraničných vecí Wang I v BR OSN povedal, že na Kórejskom polostrove vládnea celá oblasť saWang I vyzval svetové spoločenstvo, aby pokračovalo v paralelnom úsilí o denuklearizáciu Kórejského polostrova a o zabezpečenie mieru a stability v tejto oblasti.Podobne ako Guterres, aj čínsky minister zahraničných vecí zdôraznil potrebu obnovenia dialógu so severokórejským režimom. Zároveň opätovne vyzval, aby výmenou za ukončenie spoločných juhokórejsko-amerických vojenských cvičení upustil od ďalších skúšok jadrových zbraní a balistických rakiet.